Le New York Times lance une publicité sur la «vérité»

Le quotidien "New York Times" diffusera une publicité intitulée "The Truth Is Hard" (La vérité est dure) à l'occasion de la cérémonie des Oscars, quelques jours après avoir été exclu d'un point de presse de la Maison-Blanche.

Dans la vidéo d'une durée de 30 secondes, on peut entendre des voix qui s'entremêlent qui mentionnent toutes la "vérité". Le "New York Times" n'avait pas réalisé de publicité télévisée depuis 2010 et il s'agit de la première à mettre l'accent sur l'image de la marque en une décennie.

Elle se conclut ainsi: "La vérité est dure. La vérité est difficile à trouver. La vérité est difficile à connaître. La vérité est plus importante que jamais."

Rendue publique jeudi, elle cumule déjà plus de 1,5 million de visionnements sur le compte Youtube du journal.

Sa télédiffusion est prévue dimanche sur ABC, deux jours après que les journalistes de ce quotidien, du "Los Angles Times", de CNN et d'autres entreprises médiatiques eurent été refoulés à un point de presse de la Maison-Blanche par son porte-parole, Sean Spicer.

Le Comité pour la protection des journalistes a condamné cette décision de Washington, qui marque une fois de plus l'antagonisme entre les médias et Donald Trump.

Vendredi, le président a déclaré que les journalistes ne devraient pas pouvoir faire appel à des sources anonymes. Il s'est montré irrité par de nombreuses nouvelles basées sur de telles sources, qui rapportaient des contacts entre ses conseillers et le service de renseignement russe en pleine campagne électorale, un fait vivement contesté par son équipe.

Plus tôt cette semaine, Sean Spicer avait indiqué qu'à son avis, Donald Trump ne suivrait pas la cérémonie des Oscars.

Vendredi, l'Académie des arts et des sciences du cinéma a annoncé que Meryl Streep compterait parmi ses présentateurs. L'actrice avait tiré à boulets rouges sur le président le mois dernier, lors de son discours au gala des Golden Globes. Elle lui avait notamment reproché son attitude face à un journaliste handicapé du "New York Times".

La 89e cérémonie des Oscars sera télédiffusée dimanche à compter de 20 h 30, heure de l'est, sur ABC.