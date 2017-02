Un camion fonce dans une foule à La Nouvelle-Orléans

Douze personnes ont été blessées après qu'un véhicule eut foncé dans la foule regardant un défilé du Mardi-Gras à La Nouvelle-Orléans, a indiqué la police locale, samedi.

Selon le site internet du Times-Picayune, l'événement est survenu vers 18 h 45, samedi soir.

Une porte-parole policière, Ambria Washington, a déclaré que "les premiers rapports indiquent qu'il y a une dizaine de personnes dont l'état est critique".

#BREAKING : A driver just plowed into a large crowd of people at a #NewOrleans parade, at least 12 critically injured pic.twitter.com/WBd29vArrn

BREAKING: New Orleans police say at least 12 are injured after a car ran into a crowd watching a parade https://t.co/b0nFig73La pic.twitter.com/1s0EH1Vbeh

— CBS News (@CBSNews) February 26, 2017