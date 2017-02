Un bloc de glace ayant endommagé une maison provenait d'un avion

Le bloc de glace qui a endommagé une maison de Calgary, vendredi, proviendrait d'un avion de WestJet, selon des résultats préliminaires de l'enquête, a indiqué la compagnie aérienne, samedi.

Une porte-parole de WestJet, Lauren Stewart, a écrit un courriel dans lequel elle mentionne que Nav Canada avait conclu que la glace tombée vendredi soir provenait d'un appareil de la compagnie qui s'apprêtait à atterrir à l'aéroport de Calgary en provenance de Regina, en Saskatchewan.

WestJet confirms chunk of ice that fell through house came from one of its planes (Regina to Calgary flight). Will pay for damages #yyc pic.twitter.com/Ef6h18ZCl3

— Kim Smith (@Kim_SmithTV) February 25, 2017