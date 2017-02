Le test ADN de Demi Lovato a agacé les internautes

ADVERTISEMENT

Elle a vite regretté sa confession. La chanteuse Demi Lovato a suscité de nombreux commentaires, positifs comme négatifs, de la part de certains internautes samedi 25 février. L'Américaine a créé le débat après avoir présenté les résultats d'un test ADN.

La jeune femme de 24 ans s'est prêté à ce test pour découvrir ses origines ethniques, une pratique répandue aux États-Unis. "J'ai fait un test ADN et j'ai découvert que j'étais d'origine espagnole, amérindienne, scandinave (ce dont je n'avais AUCUNE idée), irlandaise, anglaise...", a-t-elle écrit sur son compte Twitter. "Et je suis Africaine à 1%!!!", a-t-elle continué.

I did a DNA test and found out I'm mainly Spanish, with Native American, SCANDINAVIAN (which I had NO idea), Irish, BRITISH.... — Demi Lovato (@ddlovato) February 25, 2017

And I'm 1% African!!!! — Demi Lovato (@ddlovato) February 25, 2017

@llauurre @ddlovato en faite c'est juste la façon dont elle a dit, faisait comme si elle était la unique blanche à être 1% Africaine... — God (@Ovobeyhive) February 25, 2017

@ddlovato u can say the first letter of "nigga" then. — something (@xJalisha) February 25, 2017

"Tu t'en sortais tellement bien... Pourquoi est-ce que tu fais encore des tiennes?"

Demi did not say she's black she's just excited about her 1% African history please relax everybody — dom (@CMONPUDDlN) February 25, 2017

"Demi n'a pas dit qu'elle était noire, elle est juste heureuse de son origine africaine, calmez-vous s'il vous plaît"

Just thought it was cool and totally random. Some of y'all are mean af. Twitter sucks. 😔 — Demi Lovato (@ddlovato) February 25, 2017

"Je pensais juste que c'était cool et très inattendu. Certains d'entre vous sont tellement blessants. Twitter est nul."