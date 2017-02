Donald Trump s'en est pris vendredi à la police fédérale américaine (FBI), incapable selon lui de démasquer les agents qui renseignent la presse au sein même de l'institution, une initiative assez inhabituelle de la part d'un président.

"Le FBI est totalement incapable d'arrêter les 'fuiteurs' sur la sécurité nationale qui se sont répandus dans notre gouvernement depuis longtemps. Ils ne peuvent même pas trouver les fuiteurs à l'intérieur-même du FBI. Des informations classifiées sont données aux médias, ce qui pourrait avoir un effet dévastateur sur les Etats-Unis. TROUVEZ MAINTENANT", a-t-il écrit dans deux tweets matinaux dont il est coutumier.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2017