ADVERTISEMENT

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) estime que plusieurs personnes âgées ont pu être victimes d'une jeune femme accusée de fraude.

Krystal Jasmine Bullock a été arrêtée par les enquêteurs de la Section des crimes économiques du SPVM le 22 février dernier. La jeune femme de 21 ans travaillait comme préposée aux bénéficiaires à domicile et en milieu hospitalier.





En effectuant ses tâches, la suspecte a volé les cartes bancaires de deux dames âgées de 79 et 81 ans. Elle a fait plusieurs achats et avances de fonds, totalisant des dépenses de plus de 20 000 $. Une perquisition a eu lieu au domicile de l'accusée où plusieurs effets obtenus frauduleusement ont été saisis.

Krystal Jasmine Bullock mesure 1,50 m (5’0’’) et pèse 43 kg (95 lb). Elle a les yeux noirs et de longs cheveux noirs.

Le SPVM encourage toute personne craignant avoir été victime de cette femme à se présenter à son poste de quartier ou à communiquer avec le 9-1-1.