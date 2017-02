Le procès de Lance Armstrong s'ouvrira le 6 novembre aux Etats-Unis

- Environ 10,6 millions d'Européens (3,1%) ont consommé de l'ecstasy dans leur vie, et 1,6 million (0,5%) au cours de l'année écoulée (dont 1,3 million des 15-34ans). - Environ 11,4 millions d'européens (15-64 ans) ont expérimenté les amphétamines au cours de leur vie et 1,5 million (0,4%) au cours de l'année écoulée (1,2 millions des 15-34 ans). - En 2012, 11.200 saisies d'ecstasy ont été réalisées en Europe, qui ont permis d'intercepter 4 millions de comprimés, et 36.000 saisies d'amphétamines ont été menées pour un total de 5,8 tonnes.

- L'héroïne est la drogue la plus addictive et concentre le plus de décès, de maladies, et le plus de gens en traitement. - 1,3 million d'Européens sont considérés comme des consommateurs d'opiacés à problème (c'est-à-dire consommant de la drogue par injection, ou ayant une consommation régulière ou sur une longue période d'opiacés). - 3,5% de tous les décès chez les Européens de 15 à 35 ans sont dus à une surdose. Des opiacées sont impliqués dans trois quarts des surdoses mortelles. -700.000 usagers d'opiacés ont reçu un traitement de substitution en 2012. - En 2012, 5 tonnes d'héroïne ont été saisies en Europe au cours de 32.000 saisies.