Plusieurs médias se sont vu refuser l'accès à un briefing du porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, vendredi après-midi.

»Trump s'en prend au FBI pour des fuites dans la presse

Des journalistes de CNN, du New York Times, de Politico, du LA Times et de Buzzfeed font notamment partie des médias exclus, selon le journaliste de Politico Dan Diamond. Des journalistes de la BBC se sont aussi vu refuser l'accès, a-t-on plus tard appris.

Blocked from White House media briefing



· CNN

· NY Times

· LA Times

· POLITICO

· BuzzFeed



Allowed to attend

· Breitbart — Dan Diamond (@ddiamond) February 24, 2017

Contrairement à ce qui avait été initialement rapporté, il ne s'agit pas du point de presse quotidien officiel de la Maison-Blanche, qui a quant a lui été complètement annulé. C'est plutôt d'une rencontre informelle avec le porte-parole Sean Spicer, surnommée le gaggle, que ces médias ont été exclus.



Le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer.



Les réseaux de télévision NBC, ABC, CBS et la chaîne Fox News auraient pu y prendre part. Des médias conservateurs jugés plus favorables à l'administration de Donald Trump ont aussi pu y assister, dont le site de nouvelles Breitbart News, fondé par son actuel stratège en chef, Steve Bannon.

D'autres médias, dont Associated Press et Time, ont boycotté l'événement par solidarité avec leurs collègues.

To be clear: this is how anti-democratic authoritarian regimes behave.



THIS IS NOT AMERICA. https://t.co/QI5Q6QFqMU — igorvolsky (@igorvolsky) February 24, 2017





L'Association des correspondants de la Maison-Blanche a protesté contre la décision de la Maison-Blanche et a encouragé les médias participant au gaggle à partager l'information recueillie avec leurs confrères des autres médias.





White House Correspondents Association statement "protesting strongly" how this gaggle happened. pic.twitter.com/8CWNiTNS8z — Adrian Carrasquillo (@Carrasquillo) February 24, 2017

L'analyste politique en chef de Fox News, Bret Baier, a rappelé sur Twitter que plusieurs médias s'étaient montrés solidaires envers Fox News lorsque l'administration Obama avait tenté d'écarter le réseau de télévision.

Some at CNN & NYT stood w/FOX News when the Obama admin attacked us & tried 2 exclude us-a WH gaggle should be open to all credentialed orgs https://t.co/8Vjcs0KCPR — Bret Baier (@BretBaier) February 24, 2017

Cette fois-ci, les médias pourraient avoir été ciblés en raison de leur recours à des sources anonymes au sein de l'administration Trump, a expliqué le journaliste Alexis de Lancer à RDI.

La porte-parole adjoint de la Maison-Blanche, Stephanie Grisham, a par la suite affirmé que les allégations selon lesquelles les médias ont été «bloqués» ne sont «pas basés sur des faits», un discours populaire à la Maison-Blanche depuis l'arrivée au pouvoir de l'administration Trump.

Donald Trump, qui rencontrait vendredi le premier ministre péruvien Pedro Pablo Kuczynski, a refusé de répondre au question des journalistes à ce sujet.

Donald Trump et le premier ministre péruvien Pedro Pablo Kuczynski participent à une séance photo dans le Bureau ovale, vendredi le 24 février.

