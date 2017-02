Mise en garde contre le clavardage du jeu Roblox pour leurre d'enfant

FatCamera via Getty Images

ADVERTISEMENT

Le Centre canadien pour la protection de l'enfance (CCPE) met en garde les parents contre la plateforme de jeu Roblox après avoir reçu un certain nombre de signalements concernant l'envoi de demandes de rencontre en personne et de messages suggestifs à des enfants.

Très populaire auprès de la jeunesse, Roblox est un jeu vidéo gratuit en ligne où les enfants sont encouragés à créer des aventures avec leur avatar. Sorti en 2006, cet environnement multijoueurs compte, selon Roblox, plus de 44 millions d’utilisateurs actifs dans le monde.

Plus tôt cette semaine, le groupe de protection de l'enfance a publié une alerte publique sur son site cyberaide.ca. La directrice générale associée du CCPE, Signy Arnason, précise que les plaintes sont venues de partout au Canada et concernent des demandes de rencontre en personne et des messages suggestifs envoyés à des enfants de moins de 12 ans par la fonctionnalité de clavardage du jeu.

« La sécurité de notre communauté est une priorité absolue et nous évaluons et améliorons nos mesures de confiance et de sécurité constamment », a fait savoir un porte-parole de Roblox, Brian Reinert, par l’entremise d’un courriel.

« Tous les comptes des utilisateurs qui ont moins de 13 ans sont configurés pour communiquer uniquement avec des amis », précise-t-il.

Il ajoute que l’entreprise dispose d'un réseau d’échange informatique pour « examiner chaque image, fichier audio et vidéo » qui est téléchargé sur le site de Roblox ou dans l'un de ses jeux.

La directrice générale associée du CCPE conseille aux parents d'explorer les jeux en ligne avant de permettre aux enfants de les utiliser. Elle suggère aussi de désactiver les fonctions de clavardage dans la mesure du possible et de voir s'il existe d'autres fonctionnalités pour améliorer la sécurité.