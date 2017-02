La Baie dans un top 10 des détaillants liés à Trump à boycotter

L’emblématique magasin canadien La Baie fait partie du top 10 des entreprises boycottées par des activistes anti-Trump.

Le site de la campagne #grabyourwallet – qui classe les entreprises qui font affaire avec le président américain Donald Trump ou ses proches – considère La Baie d'Hudson comme la septième compagnie « la plus boycottable » puisqu’elle vend les produits d’Ivanka Trump, la fille de Donald.

Le magasin qui se retrouve au sommet de la liste est Macy’s qui – selon les dernières rumeurs – est en pourparlers pour être acheté par La Baie.

(Photo: George Pimentel/WireImage for The Bay)

Un mouvement de protestation contre La Baie progresse sur les réseaux sociaux ces dernières semaines en utilisant le mot-clé #Baycott.

Des militants prévoient protester avec des costumes de Donald Trump devant deux magasins La Baie – au Centre Eaton de Totonto et au centre commercial Square One de Mississauga - lors du week-end, rapporte CBC.

Chart: GrabYourWallet.org

«J’ai été très bruyante à propos du fait que je ne pas ferais mes courses là jusqu’à ce qu’ils arrêtent de faire affaire avec la marque», affirme Amanda St. Jean, l’une des manifestantes qui ont confirmé leur présence à la manifestation au La Baie, cité par Global News. «J’ai écrit au PDG en novembre et je n’ai jamais reçu de réponse.»

La Baie est jusqu’à présent demeurée ferme devant la critique, en répliquant aux médias que l’entreprise «respecte le droit de ses clients de choisir les marques qui leur conviennent».

D’autres détaillants n’ont pas gardé la même fermeté. Neiman Marcus et Burlington Coat Factory ont mis de côté les produits reliés à Trump, tandis que Sears et Kmart ont récemment annoncé que les produits Trump seraient dorénavant disponibles que sur leurs sites Internet respectifs.

La bannière Nordstrom a quant à elle été la cible d’attaques sur Twitter de la part du président Donald Trump lui-même après avoir décidé de laisser tomber la ligne d’Ivanka Trump.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 février 2017