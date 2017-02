ADVERTISEMENT

Au lendemain d'une vaste opération antidrogue qui a mené à l'arrestation de 18 personnes au Québec et en Ontario, la Gendarmerie royale du Canada et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) mènent de nouvelles opérations à L'Assomption, dans Lanaudière, et à Saint-Charles-sur-Richelieu, en Montérégie.

Une dizaine d’agents ont effectué une perquisition dans un entrepôt d’un quartier industriel de L’Assomption. Les policiers ont procédé en prenant de grandes précautions – vêtus de combinaisons étanches contre des produits chimiques – pour démanteler un laboratoire de fabrication de drogue de synthèse.

Les policiers ont saisi des produits chimiques et des barils.

Les mêmes corps policiers mènent également une autre opération à Saint-Charles-sur-Richelieu, en Montérégie.



La GRC et le SPVM ont mené une perquisition à St-Charles-sur-Richelieu, en Montérégie. Photo: Conrad Fournier/Radio-Canada

Les opérations pourraient être liées à celles d'hier, menées le long de l'autoroute entre Toronto et Montréal, qui ont mené à la saisie de 11 500 comprimés contenant du fentanyl, 8 kg de cocaïne, 7,5 kg de MDMA (ecstasy), 260 g de méthamphétamine, 7200 plants de marijuana et plus de 81 kg de marijuana transformée. Les enquêteurs ont également mis la main sur 23 armes à feu, 69 000 dollars canadiens et 500 dollars américains en liquide et 50 000 $ de jetons de casino ainsi que du matériel servant à fabriquer de fausses pièces d’identité.

Des vestes aux couleurs des Vikings de Terre-Neuve et des Hells Angels de l'Ontario ont également été saisies.

Le fentanyl est une puissante drogue de synthèse qui a causé la mort de plusieurs personnes dans l’Ouest canadien et d’une vingtaine d’autres à Montréal depuis deux ans. Le fentanyl est également ajouté à certaines drogues comme la cocaïne et l’héroïne.

