Juristes: Couillard lance un ultime appel

Anadolu Agency via Getty Images

ADVERTISEMENT

Le premier ministre Philippe Couillard a lancé un ultime appel aux juristes de l'État, vendredi, alors que leurs représentants s'affairent toujours à étudier l'offre finale déposée jeudi soir par le président du Conseil du trésor, Pierre Moreau.

De passage à Montréal, le premier ministre les a invités à étudier sérieusement cette offre, ajoutant qu'il serait "raisonnable" pour eux de rentrer maintenant au travail et de toucher de nouveau leur rémunération.

Bien que Les Avocats et notaires de l'État québécois affirment que Québec ne leur offre pas la parité avec les procureurs de la Couronne, le premier ministre a soutenu le contraire.

Les quelque 1100 avocats et notaires de l'État à l'emploi de différents ministères et organismes gouvernementaux sont en grève depuis le 24 octobre dernier, soit depuis trois mois. Et leur fonds de grève est épuisé depuis plusieurs jours déjà.

Interrogé sur l'éventualité d'une loi spéciale pour forcer leur retour au travail, s'ils devaient refuser cette offre finale, le premier ministre Couillard a dit garder encore espoir. Mais il s'est aussi empressé d'ajouter que si tel était le cas, "on verra ce qu'il faudra faire".





Close  Les avocats médiatiques sur  

L'avocat français de Florence Cassez a également plaidé dans l'affaire d'Outreau. Il est aussi partie prenante dans le dossier du Carlton, comme défenseur du directeur de l'hôtel.

Surnommé "Acquitator", il détiendrait le record du nombre d'acquittements aux assises. On peut citer notamment ceux de Loïc Sécher ou Jacques Viguier. Il a également assuré la défense de personnes célèbres comme Jérôme Kerviel, Bernard Tapie ou Nikola Karabatic dans l'affaire des paris truqués.

Gilbert Collard n'est pas seulement un député FN. C'est aussi un médiatique avocat qui avait défendu Richard Virenque, mis en cause dans l'affaire Festina, Patrice Alègre dans l'affaire qui porte son nom ou Paul Aussaresses dont le rôle durant la guerre d'Algérie est plus que trouble. Il a également conseillé Pierre Le Pen lors de son divorce avec Jean-Marie Le Pen au milieu des années 80.

Avocat de la Société général dans le procès Kerviel ou du Crédit Lyonnais dans l'affaire Tapie, il a assuré une partie de la défense de Jacques Chirac, premier ex-président traduit devant la justice dans l'affaire des emplois fictifs. Il a également conseillé DSK dans l'affaire de la Mnef et l'a épaulé lorsque l'affaire du Sofitel éclata.

Avocat d'Alain Juppé dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris, il a défendu Dominique Baudis dans l'affaire Alègre. Aux assises, il fut le conseil de la famille d'Ilan Halimi dans le procès du gang des barbares.

Proche de François Hollande, ce pénaliste qui a fait ses classes auprès de Henri Leclerc, a plaidé dans des affaires politico-judiciaires (écoutes de l'Elysée, HLM de la ville de Paris, Clearstream) ou des faits divers (Villiers-le-bel, drame de Clichy). Il a aussi défendu des sportifs suspectés de dopage (Christophe Dugarry ou Jeannie Longo).

Avocat des familles des victimes de l'attentat de Karachi et des victimes de Mohamed Merah,

Grand défenseur de la cause des droits de l'homme depuis plus de 60 ans, il a défendu aussi bien des politiques comme DSK ou Dominique de Villepin que des personnes poursuivies aux assises comme Véronique Courjault mis en cause dans une affaire d'infanticides.

S'il a suivi le couple Tibéri dans l'affaire des faux électeurs, c'est la défense de Nicolas Sarkozy qui l'a rendu célèbre. Il l'a conseillé notamment dans les affaires Bettencourt et Clearstream.

Au-delà de ses fonctions de ministre de la Justice sous François Mitterrand, l'on peut citer plusieurs personnalités qui ont fait appel à lui: Nadine Trintignant après la mort de sa fille Marie, Roman Polanski en 2009 ou Charlie Hebdo lors du procès qui a suivi la publication des caricatures de Mahomet. Dans les années 70, déjà, il avait obtenu l'acquittement du militant d'extrême-gauche PIerre Goldman. En 2010, il représentait les intérêts de Liliane Bettencourt dans le procès qui l'opposait à sa fille.

Avocat du juge Burgaud, de l'Eglise de Scientologie ou de l'ancien président gabonais Omar Bongo, il est depuis 2014 le conseil de la société Bygmalion au coeur d'un scandale sur la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Dans la classe politique, il a également défendu Pierre Bérégovoy ou Jean-Noël Guérini.

Le médiatique avocat de Jérôme Kerviel est également celui de Tristane Banon.

Comme avocat de Charlie Hebdo, les événements tragiques du début d'année 2015 l'ont replacé en pleine lumière. Défenseur de Manuel Valls dans son procès contre Dieudonné, il est aussi le conseil de DSK dans plusieurs affaires dont celle du Carlton. Il est également engagé dans la défense de la laïcité, assurant à ce titre la défense de la crèche Baby-Loup.

L'ancienne candidate à la présidentielle (2002) n'est pas seulement une femme politique. C'est aussi une avocate engagée, défenseur des causes environnementales. Elle a notamment défendu les victimes de la catastrophe de l'Erika.

Avocat de chefs d'entreprise (Afflelou, Tapie ou Servier) mais aussi de stars (Depardieu, Baye, Deneuve), il a également beaucoup plaidé aux assises. Parmi les affaires célèbres dans lesquelles il est intervenu, on peut citer l'affaire Le Roux-Agnelet où il a plaidé pour les parties civiles.

Spécialiste du droit du travail, il s'est fait connaître sur le front de la télé-réalité, parvenant à faire requalifier les contrats des participants en contrat de travail. En parallèle, il a également défendu Julien Coupat, accusé de terrorisme dans l'affaire de Tarnac.  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée





Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter