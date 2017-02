Henrik Sorensen via Getty Images

La Villa des Basques à Trois-Pistoles ne passe pas par quatre chemins pour attirer de la clientèle.

Dans une publicité diffusée dans le journal local Info Dimanche du 22 février dernier, il est spécifié qu’il y a eu récemment de « NOMBREUX DÉCÈS » et que des chambres sont disponibles « à très bon prix ».

Mais ce n’est pas tout. Tant qu’à payer pour une annonce dans les journaux, l’équipe de la résidence pour personnes âgées en a profité pour présenter ses condoléances aux proches des aînés décédés.

En espérant au moins que les « nombreux » décès soient de causes naturelles et non générés par les conditions dans l’établissement.

