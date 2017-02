ADVERTISEMENT

La tête dans la cuisine ou les yeux dans les étoiles, l’émission Tout le monde en parle fera place aux sujets qui ont monopolisé les nouvelles de la semaine.



David McMillan du fameux restaurant Joe Beef s’entretiendra avec Guy A. Lepage et Dany Turcotte pour parler du très controversé projet de Joël Robuchon au Casino de Montréal. Le chef québécois sera accompagné des chroniqueuses Marie-Claude Lortie de La Presse et Lesley Chesterman de The Gazette.



La détection récente dans une lointaine galaxie de planètes pouvant accueillir de la vie sera l’occasion pour Robert Lamontagne et Marie-Ève Naud de l’Institut de recherche sur les exoplanètes à l’Université de Montréal de nous raconter cette incroyable découverte.



Plus terre à terre, Sonia LeBel, ancienne procureure en chef de la commission Charbonneau, expliquera son saut politique au sein de la CAQ. Tandis que les actrices Sophie Cadieux et Sylvie Léonard dévoileront (peut-être) quelques secrets de la série Lâcher prise.



Tout le monde en parle est diffusé à 20h00 tous les dimanches sur les ondes de Radio-Canada.

Voir aussi: