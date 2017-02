10 façons de passer du temps zen en famille à la relâche

Close up of a happy young family playing at home | Geber86 via Getty Images

ADVERTISEMENT

On rêve tous de passer une semaine de relâche en famille qui serait plus zen et relaxante que les précédentes. Une semaine de bons moments vécus tour à tour au grand air puis bien au chaud à la maison, dans une atmosphère apaisante délestée de stress. Voici quelques activités, conseils et petites douceurs qui vous permettront de passer une semaine de relâche familiale sous le signe de la zénitude.



Vaporiser de la paix et du bonheur

C’est fou le bien que peuvent faire les bonnes odeurs sur le moral ! Pendant la semaine de relâche, on n’hésite pas à vaporiser huiles essentielles et bruines d’ambiance aux quatre coins de la maison afin d’y faire flotter de doux parfums. Lotus Aroma propose des bruines d’ambiance aux huiles essentielles qui sentent drôlement bon. On essaie celui à l’eucalyptus Globulus et au Lavandin Grosso & pamplemousse en vaporisateur et l’huile essentielle à l’orange dont quelques gouttes suffisent à semer du bonheur. La gamme de produits de Puressentiel propose aussi d’aider à la création de moments relaxants en famille. Vaporisateur aérien sommeil détente, vaporisateur aérien respiratoire (idéal pour soulager toux et rhume), bâton de parfum de lavande à bille à rouler sur les poignets, les tempes et le cou (à humer lorsqu’on sent le stress se pointer), vaporisateur aérien assainissant antibactérien, huile à massage apaisante à la lavande Néroli et "roller" muscles et joints (apaisant les douleurs musculaires) remplissent amplement leurs promesses d’aide à la détente.





Cuisiner en famille

Pourquoi ne pas prendre le temps de cuisiner doucement en famille pendant la semaine de relâche ? Le joli livre de recettes pour enfants imaginé par nul autre que Ricardo - baptisé «Mon premier livre de recettes Ricardo» et publié aux éditions La Presse - saura inspirer petits et grands. Quant aux «kits prêt-à-cuisiner» proposés par la compagnie Cook It, ils ont la particularité apaisante d’être livrés directement à notre porte, de nous faire éviter les files d’attente à l’épicerie, d’être délicieux et composés d’ingrédients frais, d’avoir été imaginés par un vrai chef et d’être faciles à cuisiner. Ainsi, adieu stress de planification de repas pendant la semaine de relâche, que du plaisir de cuisiner en famille.



Dessiner des mandalas

Dans les librairies et les papeteries, les cahiers de mandalas indiens à colorier font fureur et pour cause. Il n’y a rien de plus apaisant que dessiner en ne pensant à rien d’autre qu’à suivre couleurs, symboles, motifs, formes et répétitions. Internet regorge aussi de vidéos expliquant les étapes à suivre pour créer ses propres mandalas et de sites proposant des mandalas à colorier. Une façon peu dispendieuse et amusante de se recentrer et de vivre dans le moment présent tout en passant du temps en famille.



Bruncher en famille au spa

Le STROM SPA a pensé aux familles pour la relâche et propose, les dimanches du 5 et du 12 mars prochains, des brunchs familiaux tout ce qu’il y a de plus relaxants. Entre 7 h 30 et 10 h, tous les membres de la famille pourront bruncher, avoir accès aux bains et recevoir un cadeau surprise pour 19 $ (par enfant âgé entre 3 et 15 ans) et 39 $ par adulte à Sherbrooke et 44 $ à L’Île-des-Sœurs. Les réservations sont obligatoires, des mini-soins sont proposés à petits prix et le code du silence ne sera pas en vigueur. *Uniquement le 5 mars au STROM SPA de Sherbrooke.

Faire du yoga ou de la relaxation

Quelle belle idée que de prendre ce moment pour s’adonner au yoga ou à la relaxation en famille ! Vous ne savez pas par où commencer votre cours privé familial? Des sites comme Mon yoga virtuel offrent vidéos et conseils pour vous aider dans votre pratique du yoga à la maison. Le livre de la cofondatrice et présidente de cette communauté, Annie Langlois, intitulé «Ma retraite yoga à la maison» saura aussi vous aider à mener vos sessions de yoga et de méditation en famille tout au long (et au-delà de) la semaine.



Lire et lire encore

Quand prend-on le temps de lire en famille ? Plusieurs fois lors de la prochaine semaine de relâche, prenez le temps de lire (en pyjama peut-être ?) en famille, chacun plongé dans son bouquin, mais pourtant ensemble. Et Dieu sait que ce ne sont pas les bons livres québécois qui manquent !

Jouer dehors



On n’insistera jamais assez sur les bienfaits de bouger au grand air sur la santé et le bien-être. En hiver au Québec par contre, il vaut mieux être bien habillé si on veut profiter du plein air en famille. En fait de vêtements confortables et stylés pour jouer dehors, MEC est un incontournable pour habiller toute la famille. Tuques MEC pour hommes, femmes et enfants, chaussettes de ski Fusion Star Wars, manteaux et pantalons d’hiver pour tous les membres de la famille (les femmes tomberont en amour avec l’anorak Elevation 2L en Gore-Tex de Burton !), bottes d’hiver: tout y est ! Quant aux bottillons Get Down de MEC (sorte de pantoufles fait de matériel rappelant les sacs de couchage), ils sont parfaits pour réchauffer les pieds gelés de toute la famille au retour à la maison. (https://www.mec.ca/fr/)



Mettre sa montre de côté

Et si on mettait sa montre de côté le temps de cette semaine de zénitude ? En n’ayant pas d’horaire trop précis et en se laissant guider par les envies du moment de chacun des membres de la famille, on s’assure de passer une belle semaine fort différente des semaines de travail et d’école parfois franchement éreintantes.

Faire du sport en famille

Cette semaine de relâche, on bouge, car quelle meilleure façon que de bouger pour relâcher le stress tout en s’amusant en famille. On va patiner, on fait du fatbike (vélo d’hiver à pneus surdimensionnés) en famille, on essaie la course à pied, on se rend faire du ski, on tente la planche à neige, on se procure des raquettes, bref tous les sports sont bons pour bouger en famille. (Psst: KSL a conçu le pantalon Ingrid pour femme (chaud et tout doux avec son intérieur en polar, stylé et composé de tissu imperméable et coupe-vent) idéal pour les activités d’hiver comme le fatbike.



S’initier à l’art de vivre danois

De plus en plus populaire, le hygge est cet art de vivre prôné par les Danois; les gens les plus heureux au monde selon le World Happiness Report ! Il propose un mode de vie simple misant notamment sur le bien-être, le confort, la simplicité, la convivialité, le fait de savoir profiter du moment présent et le design. Pourquoi ne pas s’en inspirer pour créer une ambiance relaxante en allumant des bougies et en profitant du temps de qualité passé en famille bien emmitouflé au coin du feu ? Invitant !



À voir également:



Close  10 activités gratuites pour la relâche (2017) sur  

En Montérégie, découvrez les secrets de la science de l’électricité à l’Électrium. L’entrée est gratuite.

« Relâche ta joie » dans l’une des bibliothèques de la ville de Québec, du 3 au 12 mars. http://www.bibliothequedequebec.qc.ca/activites/relache.aspx

Du 27 février au 3 mars, l’entrée au cinéma de Saint-Eustache est gratuite, pour les représentations de 10 h et sur présentation de la carte Citoyen. www.cinemasteustache.ca

Pour une 5e année, Montréal fait encore la preuve qu’elle est une capitale du jeu avec le Festival Montréal Joue, du 25 février au 12 mars 2017. http://www.montrealjoue.ca/

Cinq sites au Québec initient les enfants de 5 à 8 ans gratuitement au ski grâce à Expérience Maneige, jusqu’au 12 mars. https://maneige.ski/initiation-des-5-a-8-ans/

À Québec, le Musée national des beaux-arts du Québec invite les familles à visiter gratuitement l’exposition Les Curiosités avec sa forêt enchantée et son expérience multisensorielle (ateliers de la relâche offerts à 7 $). https://www.mnbaq.org/exposition/les-curiosites-1248

Toute l’année, l’accès est gratuit dans les parcs nationaux, en présentant la carte Découverte. Profitez de la relâche pour vous évader au Parc national de la Mauricie. http://www.pc.gc.ca/fra/pn-np/qc/mauricie/index.aspx

Il fait beau ? Sortez patinez ! Partout au Québec, plusieurs patinoires extérieures sont libres d’accès, dont celle du Centre de la nature de Laval. https://www.laval.ca/centredelanature/Pages/Fr/activites-hiver.aspx

Du 6 au 12 mars, les enfants profitent gratuitement de l’expérience thermique du SkySpa de Québec, tous les matins entre 8 h et midi. http://www.skyspa.ca/portfolio-items/quebec-dimanche-en-famille/

Encore cette année, les enfants lâcheront leur fou durant la relâche à la TOHU, qui propose plusieurs activités gratuites et une initiation au cirque. http://tohu.ca/fr/programmation/evenement/2016-2017/semaine-de-relache-a-la-tohu/  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter