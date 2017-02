ADVERTISEMENT

Très bientôt, plusieurs enfants tomberont en semaine de relâche. Comment occuper tout ce beau monde? Pourquoi ne pas s'occuper avec des activités culturelles? Théâtre, cinéma, arts visuels... Tour d'horizon des bons plans à essayer avec toute la famille partout au Québec!

Festival de cinéma en famille de Québec

2 au 12 mars 2017

Envie de passer du temps de qualité en famille, sans nécessairement y laisser vos orteils? Le Festival de cinéma en famille de Québec est sûrement une bonne solution pour vous. Pour sa 6e édition, le festival prévoit une programmation béton: Moana, Ballerina, La tortue rouge... Bon cinéma!

Jardiner en hiver

2 mars de 13 à 15h au Musée d'Art de Joliette

Jardiner en plein hiver, une lubie? Pas au Musée d'Art de Joliette, qui propose aux familles de se rendre à la Maison Antoine-Lacombe pour une activité qui sort vraiment de l'ordinaire: créer à partir de plantes. Une activité qui risque de plaire aux pouces verts, aux passionnés d'art et aux tout-petits!

Marc-Aurèle Fortin, ses amis les arbres et une technique inventive

2 mars de 10h à midi ou 14h à 16h au Musée des beaux-arts de Sherbrooke

Peindre à la manière de Marc-Aurèle Fortin: c'est ce qu'on propose dans cet atelier. Ce passionné des arbres du Québec avait une technique bien à lui de créer. Paradoxal, celui qui aimait les sujets plutôt traditionnels se lâchait dans une technique plus moderne. À découvrir!

Chagall: Couleur et musique

4 au 12 mars au Musée des Beaux-Arts de Montréal

Découvrir l'oeuvre de Chagall avec son enfant? Pourquoi pas! En plus de l'exposition regroupant plus de 340 oeuvres - peintures, sculptures, vitraux, films, photographies et marionnettes - les enfants pourront s'amuser dans La petite boîte à Chagall, une galerie-atelier qui les invite à découvrir l'univers du créateur.

Déjà au début

8 mars à 9h 30 et 11h à la maison de la culture Ahuntsic-Cartieville à Montréal

Dans le coin de Montréal, on propose une pièce qui parle d'amour, d'imagination, de chaleur. Déjà au début, c'est une production de Samsara Théâtre pour les jeunes de 18 mois à 6 ans qui sera présentée à la maison de la culture Ahuntsic-Cartieville. C'est un rendez-vous!

Contours et jeux d'ombres

5 à 7 ans: 7 mars de 10 h à 11 h 30 et 8 mars de 10 h à 11 h 30

8 ans et +: 8 mars de 13 h à 14 h 30 et 10 mars de 10 h à 11 h 30 au Musée régional de Rimouski

C'est autour de l'exposition de Jaime Angelopoulos que les enfants seront invités à prendre part à l'activité Contours et jeux d'ombres. L'idée? En prendre plein les yeux, pour ensuite tenter de recréer le tout en statues de sel et en dessins aux pastels. Ça risque d'être... créatif!