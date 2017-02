ADVERTISEMENT

Et si, dans quelques années, notre téléphone intelligent se rechargeait automatiquement dans notre poche? Mieux: et si tous les objets électriques, lampes et autres ventilateurs, pouvaient fonctionner sans fil? C'est la prouesse que viennent de réaliser des chercheurs de chez Disney, rapporte Gizmodo.

Dans une étude publiée dans la revue Plos One, ils expliquent avoir créé une salle dans laquelle circule une sorte de WiFi, qui ne transmet pas des données, mais directement du courant électrique. Les scientifiques du Disney research hub ont mis en ligne une vidéo montrant à quoi ressemble cette salle. Mais pourquoi Disney? La société dispose d'une équipe de scientifiques dédiés qui travaille sur des sujets théoriques, mais qui pourraient avoir une application pour le géant du divertissement dans le futur.

Si cela semble magique, il faut bien comprendre qu'il y a pour l'instant des limitations. Cette technologie, QSCR, fonctionne grâce à un système complexe de champs magnétiques. En gros, le courant est envoyé dans une bobine, située près du centre de la pièce où se trouve une barre de cuivre. Sur celle-ci, des condensateurs (des sortes de batteries, pour faire très simple). Autre "détail" important: la pièce est entourée d'aluminium, du sol au plancher en passant par les murs.

Sans danger pour la santé, tant que l'on ne s'approche pas trop

Une fois toutes ces contraintes réunies, le système va alors générer une sorte de champ magnétique. Il suffit alors d'une petite bobine pour le récupérer et le transformer en électricité afin d'alimenter un appareil. Un peu comme un récepteur WiFi, mais pour le courant. Comme le précisent les chercheurs, la bobine doit être placée dans un certain sens par rapport à la pièce (à moins d'utiliser des bobines 3D, comme à la fin de la vidéo avec la boule lumineuse).

C'est bien joli tout ça, mais n'y a-t-il pas un risque pour la santé? Les chercheurs se sont évidemment posé la question et ont testé la puissance à laquelle un humain est exposé dans cette pièce. Les scientifiques ont utilisé le DAS, la mesure utilisée, notamment avec les téléphones, pour mesurer la puissance d'ondes électromagnétiques qui touche notre corps, et pour laquelle il existe des normes.

Il est possible de transmettre 1,9 kW de puissance sans dépasser la limite prescrite par la loi. Pour vous donner une idée, avec toute cette électricité, on peut recharger 320 objets par USB, comme des téléphones intelligents. Attention toutefois: plus on s'éloigne de la barre métallique centrale, plus la puissance diminue. Ces mesures ont été effectuées à 46 centimètres de distance. À 2,5 mètres de distance, l'efficacité diminue de moitié.

À l'inverse, se tenir à moins de 45 cm de la barre pourrait être dangereux. Les chercheurs évoquent la possibilité de couper le courant automatiquement si quelqu'un ou quelque chose s'approche trop près, ou de mettre en place un mur décoratif pour empêcher de s'approcher. Surtout, ils espèrent qu'en optimisant cette technologie, on pourra dans les années à venir se passer des murs métallisés pour faire fonctionner le système.