ADVERTISEMENT

Vous avez bien lu.

Une initiative «anti-Trump» assez insolite se déroulera vendredi. Des «sorcières» et des «sorciers» jetteront «massivement» un sort à Donald Trump, dans le but de l'«immobiliser» et qu'il échoue à sa tâche.

#bindtrump #magicresistance #feb24 A Spell to Bind Donald Trump and All Those Who Abet Him: February 24th Mass Ritual pic.twitter.com/EhHNRwsssP — Kitty_Lemiew (@Kitty_Lemiew) February 23, 2017 «Sorcières, nous avons besoin de vous.»

Il faut dire que celle-là, on ne s'y attendait pas!

Le rituel proposé demande entre autres aux participants de brûler une chandelle orange... ou une carotte miniature. Une référence très peu subtile au teint du président des États-Unis. Le sort requiert aussi une petite photo peu flatteuse de Trump.

Une page et un événement Facebook ont été créés et sont suivis par un peu plus de 2 500 personnes.

«Un sort pour immobiliser Donald Trump et tous ceux qui le supportent», peut-on lire dans la description.

Plusieurs participants partagent même quelques conseils:

«Si vous utilisez une poupée, ne l'enterrez pas et ne la jetez pas dans un cours d'eau. Nous ne devrions pas polluer. L'endroit le plus chaotique est le fond d'une poubelle qui sera bientôt remplie de déchets. Je dis ça comme ça.»

«Ne brûlez pas le drapeau, lavez-le!»

«S'il-vous-plaît, ne jouez pas avec le feu si vous n'en avez pas l'habitude.

Et pour toute offensive, il y a résistance. Des chrétiens, visiblement alarmés par l'initiative spirituelle, organisent une journée de prière collective pour contrer les mauvais sorts dirigés vers Trump.

URGENT: The Christian Nationalist Alliance declares days of prayer in opposition to Witchcraft: https://t.co/ozHR5Lq7Xs #CCOT #TCOT — C.N. Alliance (@CNAlliance_) February 23, 2017 «URGENT L'alliance nationaliste chrétienne déclare des jours de prières en opposition à la sorcellerie.»

Plusieurs chrétiens condamnent d'ailleurs l'événement sur sa page Facebook, le qualifiant de «pêché» et d'«immoral».

Eh oui, on en est arrivé là!