ADVERTISEMENT

L’annonce des groupes et artistes présents au festival Osheaga est toujours attendue par les fans de musique. On apprend jeudi sur Facebook que Foster the People sera de la partie pour la 12e édition.

Le groupe américain connu pour son méga succès Pumped Up Kicks se produira donc entre le 4 et le 6 août prochain.

L'annonce a été faite simultanément sur les pages Facebook d'Osheaga et de Coors Light Canada, commenditaire du festival.

Le dévoilement de la programmation du festival se fait chaque année au compte-goutte et a habituellement lieu à la fin février et début mars.

Voir aussi :