La Cour suprême se prononce sur la conduite sous l'effet de la drogue

Le commissaire parisien Philippe Féval et un de ses collaborateurs à la brigade de répression du banditisme, sont condamnés à trois ans et demi d'emprisonnement pour complicité de trafic de stupéfiants. Ils sont accusés d'avoir aidé depuis 1992 un ami restaurateur parisien qui faisait l'objet d'une enquête d'un autre service de police.

François Stuber, ex-numéro 2 de la brigade des stupéfiants de Strasbourg, 46 ans, et sa maîtresse, greffière au tribunal de grande instance, sont respectivement condamnés à dix et neuf ans de prison pour trafic d'héroïne, cocaïne, cannabis, Subutex et amphétamines et détournement de scellés entre 2003 et 2007.