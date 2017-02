Au nord de Sintra on peut trouver ce village aux maisons blanches, littéralement posé sur les falaises avec des vues sur l’Océan Atlantique. Assez spectaculaire comme paysage, il faut s’arrêter un peu avant pour l’admirer. Plus de photos d’Azenhas do Mar

Dans l’un des méandres du Jucar se trouve ce petit village de la région d’Albacete. C’est tout d’abord un paysage impressionnant mais aussi un lieu historique, avec la paroisse de San Andres, datant du XVIème siècle, le pont ancien sur la rivière et l’ensemble historique et artistique de la ville. Plus de photos d’Alcala del Jucar

Megdaz est un village enclavé dans l’une des vallées les plus spectaculaires du Haut Atlas marocain, la vallée de Tassaut. La première fois que l’on arrive ici, on a l’impression que malgré le passage des années, rien n’a changé ici. Plus de photos du Maroc

Parmi les plus beaux villages de France, Saint Cirq Lapopie est aussi beau de l’intérieur que de l’extérieur. Sur les rives du Lot, le village a été plusieurs reconnus comme l’un des préférés des français. Plus de photos de Saint Cirq Lapopie

Positano est un de ces endroits qui laissent sans voix, c’est de loin une des merveilles colorées du monde, avec ses terrasses et montagnes… Avec ses rues étroites et pentues, plus de 400 escaliers au total, pour découvrir la ville prenez de bonnes chaussures. Plus de photos de Positano

Un classique pour les vacanciers espagnols, mais aussi l’un des plus beaux villages du pays. Son quartier ancien, son château, ses murailles …tant de choses à voir à Peñíscola et un incroyable panorama de la ville sur les falaises. Plus de photos de Peñíscola

Sur l’île de beauté, la ville de Bonifacio est un des lieux les plus pittoresques. Posée sur les falaises, avec une forteresse très ancienne, Bonifacio est reconnaissable par ses points de vue, rues étroites, et sa citadelle. Plus de photos de Bonifacio

Ronda fait certainement partie des classiques en termes de villages impressionnants construits sur les roches, avec le passage du Guadalevin à travers le magnifique pont de Ronda. Une des destinations les plus connues de la province de Malaga. Plus de photos de Ronda

Manarola est l’un des cinq villages sur la côte ligurienne, dans le parc naturel des Cinque Terre. C’est un mélange de couleurs en accord avec la beauté de la mer Méditerranée… Tout est calme et reposant, et vous pouvez faire un trek jusqu’au village suivant. Plus de photos de Manarola

A Rocamadour on se retrouve à plus de 120 mètres de hauteur sur une falaise, où l’on peut voir notamment la fameuse église de Notre Dame. La belle cité médiévale surplombe la vallée de l’Alzou et est un endroit à voir en France au moins une fois dans sa vie. Plus de photos de Rocamadour

Un des plus beaux villages de la région de Gérone, sur des falaises immenses de basalte. L’église et les maisons posées sur celles-ci sont des choses impressionnantes à voir, comme le vieux quartier médiéval de Castellfollit de la Roca, avec ses places et petites rues. Plus de photos de Castellfollit de la Roca

Un village unique créé par le peuple Etrusque, accessible seulement par une passerelle géante. Allez vite le voir, car c'est un village qui pourrait disparaitre petit à petit à cause de son caractère géologique friable au fil des années. Plus de photos de Civita

Piódão est un minuscule village du Portugal, dans la province d'Arganil. Connu pour ses maisons en pierres marrons et son église blanche qui se distingue complément du reste du village. Toutes les rues pavées sont étroites et pentues. Plus de photos de Piodao

Village toscan sur des falaises, Pitigliano est l’un de ses endroits hors du temps, qu’il est beau de voir à la tombée de la nuit, tout illuminé. De nombreux vestiges médiévaux et de la Renaissance sont à voir à Pitigliano. Plus de photos de Pitigliano