Catherine Renaud est devenue maman

Catherine Renaud a donné naissance a une petite fille le 14 février dernier, jour de la St-Valentin. La petite Cupidon s’appelle Marguerite et fait bien évidemment le bonheur de la comédienne et son conjoint, Mario Mercier, avec qui elle est en couple depuis deux ans. Il s’agit d’un premier enfant pour le couple et pour la comédienne, alors que son chum est déjà père de deux garçons, un adulte et un adolescent. C’est la représentante de celle qui fait Flavie dans Mémoires vives qui a annoncé l’heureuse nouvelle au magazine Échos Vedettes.

On leur souhaite beaucoup de bonheur tous ensemble! En attendant de voir une photo de la petite, on revoit le beau baby bump de la nouvelle maman!

