ADVERTISEMENT

Horreur, malheur. Beyoncé a annulé ce jeudi 23 février sa participation au prestigieux festival de Coachella qui doit se dérouler en avril dans le désert californien et les fans sont au plus mal.

La chanteuse américaine, dont les organisateurs avaient annoncé la présence début janvier, a fait marche arrière pour des raisons de santé liées à sa grossesse.

"Sur les conseils de son médecin d'alléger son emploi du temps dans les mois à venir, Beyoncé a décidé de ne pas participer au Coachella Valley Music & Arts Festival de 2017", a-t-on expliqué dans un communiqué. "Elle sera présente à l'édition 2018", se sont félicités les organisateurs en demandant aux fans de se montrer compréhensifs.

Le prix des passes pour participer à l'événement commençant à 399 dollars, les réactions des amateurs de musique qui venaient principalement pour voir Beyoncé - qui a depuis annoncé qu'elle attendait des jumeaux - ne s'est pas fait attendre.

Sur les réseaux sociaux, beaucoup ont immédiatement annoncé vouloir revendre leur place quand d'autres étaient contents de ne pas avoir dépensé leur argent cette année:

*Buys Tickets For Coachella Because Of Beyoncé*



Coachella: Sorry Beyhive Beyoncé Will No Longer Be Performing



Me: pic.twitter.com/nLNy528iZ5 — stussyjoseph 🕸 (@stussyjoseph) 23 février 2017

"J'achète des passes exprès pour Beyoncé et on annonce qu'elle ne viendra pas."

If anyone wants to go to #Coachella I'm selling my pass — BB is COMING (@bree_thecreator) 23 février 2017

"Si quelqu'un veut aller à Coachella, je vends mon pass."

Beyoncé isn't performing at Coachella?! How do I go about getting a refund?! — Brennen Taylor (@BrennenTaylor) 23 février 2017

"Beyoncé ne vient pas à Coachella?! Comment je me fais rembourser?!"

When you not mad Beyoncé cancelled Coachella cause you didn't buy a ticket to go in the first place pic.twitter.com/oIBIOUZRg5 — Kayoncé 🐝 (@OhHappyKayy) 23 février 2017

"Quand t'es pas énervé que Beyoncé annule Coachella parce que t'as pas acheté de passes de toute façon"

Also Beyoncé isn't performing at coachella anymore aka good thing I'm broke and didn't sell a kidney for a ticket like I was trying to LMAO — Ashley (@AyeisforAshley) 23 février 2017

"Beyoncé ne viendra pas donc c'est une bonne chose que je n'avais pas assez d'argent et que je n'ai pas tenté de vendre un rein pour acheter un billet."

Beyoncé ne s'est jamais produite en solo à Coachella, ses fans étaient donc au rendez-vous. Elle avait participé avec sa soeur Solange en 2014 et avait aussi fait une apparition surprise aux côtés de son mari, le rappeur Jay-Z, en 2010.

VOIR AUSSI:

Close  Beyoncé aux Grammy Awards 2017 sur  

















 Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Abonnez-vous à notre page HuffPost Québec Divertissement

Suivez-nous sur Twitter