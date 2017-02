ADVERTISEMENT

Apple commencera à emménager à partir du mois d'avril dans son nouveau siège social (la marque préfère le mot "campus") aux allures de soucoupe volante en Californie, a annoncé le groupe mercredi 22 février.

Le complexe circulaire, baptisé Apple Park est basé comme le campus actuel du groupe à Cupertino, dans la Silicon Valley. Il devrait à terme héberger plus de 12 000 personnes. C'est Steve Jobs qui avait présenté ce projet futuriste imaginé par Norman Foster en juin 2011, quelques mois avant le décès du fondateur de la marque à la pomme, disant à l'époque viser une installation dans les locaux en 2015.

La structure en forme de vaisseau spatial, presque entièrement vitrée, est moderne et épurée. "Nous avons réalisé l'un des bâtiments les plus éco-énergétiques du monde et le campus fonctionnera entièrement sur l'énergie renouvelable", s'est enorgueilli Tim Cook. L'Apple Park est coiffé de 17 mégawatts de panneaux solaires.

Le nouveau campus s'étend sur plus de 70 hectares. Cet immense espace, qui s'apprête à accueillir près de 12 000 employés, est composé de bureaux, de locaux de recherche et de développement sécurisés.

Mais Apple a pensé au bien-être de ses salariés, comme l'avait fait Google avant lui, et a imaginé des espaces de détente: théâtre, centre de fitness, pistes de course extérieures de plus de 3 kilomètres et même un verger. Le théâtre pouvant accueillir 1000 personnes portera d'ailleurs le nom de Steve Jobs.



Steve Jobs Theatre

Le grand public n'est, quant à lui, pas en reste. Un centre d'accueil des visiteurs a été aménagé avec un Apple Store et un café.

Le groupe indique que le déménagement des anciens locaux prendra plus de six mois. Bien qu'ouvert le nouveau campus ne sera pas entièrement achevé. Les employés d'Apple devront cohabiter jusqu'à l'été avec des chantiers de construction.

Les monstres de la technologie en quête de grandeur

Apple n'est pas le seul géant à vouloir élargir son siège. Ces dernières années Facebook et Amazon se sont tous les deux lancés dans de vastes projets architecturaux. Alors que le premier a agrandi son campus de Menlo Park en 2015, le second a entamé la construction de son nouveau siège social de Seattle.

La ville californienne de Mountain View avait en revanche retoqué en partie en 2015 un projet de Google, en n'autorisant qu'un seul des quatre sites sur lesquels il prévoyait de réaménager son campus. L'expansion des groupes technologiques n'est pas sans susciter des critiques dans la Silicon Valley, car elle contribue à une explosion des prix de l'immobilier dans la région ainsi qu'à des problèmes de circulation.

VOIR AUSSI:

Close  L'évolution des logos high tech sur  

Premier logo 1975 Deuxième 1982 Troisième 1987 Avant la modification d'août 2012, le logo n'a pas changé en 25 ans.

La marque à la pomme n'a pas toujours été symbolisée par ce simple fruit. En 1976 le premier visuel d'Apple représente Isaac Newton sous un pommier. En bordure du dessin se trouve un segment du poème Prelude de William Wordsworth : "Newton... A mind forever voyaging through strange seas of thought... alone." Ce dernier est très rapidement remplacé, début 1977, par la pomme arc-en-ciel dessinée par Rob Janoff, la célèbre pomme croquée encore utilisée aujourd'hui. Janoff présenta à Steve Jobs des versions monochromatiques de la pomme croquée; ce dernier a tout de suite aimé. Il a cependant insisté sur le fait qu'elle devait être colorée pour humaniser la firme. Pourquoi une pomme croquée? Pour ne pas confondre avec une tomate, explique Janoff.

Lors de la dernière keynote de la marque, une pomme colorée - comme à ses débuts - est apparu sur l'écran géant. Un simple test ou le prochain logo de la marque? En lire plus ici.

Le premier logo représente un phénix. Il est remplacé deux ans plus tard par un panda roux (et non pas un renard). En savoir plus.

Palm, fondé en 1992, sous le nom de "Palm Computing" a changé de logo en 2003 lorsque la compagnie fut séparée en deux. L'emblème est ensuite redessiné en un cercle bleu avec la mention"palm" à l'intérieur. D'autres conflits poussèrent la compagnie à changer le cercle bleu par un cercle orange.



L'histoire d'IBM remonte à 1924, quand la Computing Tabulating Recording Company (CTR) devient International Business Machines (IBM). Le nom entier apparait dans le premier logo mais est ensuite réduit aux trois lettres du sigle. Il a peu évolué depuis l'après-guerre et reste identique depuis les années 1970.

Depuis 2009, le logo du fournisseur d'accès à Internet se décline avec un A majuscule sur tout type d'images.

A quelques modifications prêts (une ombre portée, un point d'exclamation ou des lettres moins grosses), Google change peu son emblème. Mais Google a trouvé une façon surprenante et ludique de changer son logo lors de grandes célébrations avec ses célèbres Doodles. En lire plus ici http://fr.wikipedia.org/wiki/Logo_de_Google

Le site de micro-blogging a obtenu son célèbre logo pour 15 dollars sur la banque d'images iStockPhoto... L'oiseau a été simplifié en 2012.  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter