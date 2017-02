Les 6 véhicules à traction intégrale les plus économiques en carburant

ADVERTISEMENT

Les propriétaires de véhicules à traction intégrale savent à quel point ils sont efficaces sur une route enneigée. Que ce soit pour s’extirper d’un banc de neige, monter une pente abrupte ou demeurer stable dans une courbe lorsque la surface est glissante, un modèle à quatre roues motrices aura toujours l’avantage sur une voiture à traction ou encore à propulsion.

En contrepartie, un rouage intégral ajoute du poids au véhicule ce qui entraine nécessairement à une consommation de carburant plus élevée.

Pour certains consommateurs, l’avantage d’une plus grande stabilité sur un chemin glacée n’est simplement pas suffisamment pertinent pour compenser une facture plus salée lorsqu’il faut remplir le réservoir de carburant, surtout que les véhicules équipés d’un rouage intégral sont souvent plus dispendieux à l’achat qu’un modèle équivalent à traction.





Consommation moyenne combinée affichée : 8,0 litres aux 100 kilomètres Prix : 70 300 $

Consommation moyenne combinée affichée : 7,35 litres aux 100 kilomètres Prix : 19 995 $

Consommation moyenne combinée affichée : 8,2 litres aux 100 kilomètres Prix : 23 495 $

Consommation moyenne combinée affichée : 7,3 litres aux 100 kilomètres Prix : 29 710 $ (version à traction intégrale)

Consommation moyenne combinée affichée : 6,8 litres aux 100 kilomètres Prix : 48 900 $

Consommation moyenne combinée affichée : 7,4 litres aux 100 kilomètres Prix : 54 350 $





Heureusement, plusieurs constructeurs ont voulu trouver une solution au problème en développement des motorisations plus efficaces pour propulser leurs modèles à traction intégrale. Il y a quelques années, la liste des véhicules à quatre roues motrices les plus économiques comportait plusieurs modèles à moteur diesel.

Aujourd’hui, ce sont plutôt les hybrides qui prennent le dessus, ainsi que deux modèles Subaru. Le constructeur nippon est d’ailleurs reconnu pour l’efficacité de son rouage intégral et il se concentre maintenant à améliorer ses modèles afin qu’ils soient sur un pied d’égalité (ou pas très loin) de leurs nombreux rivaux à traction en matière d’économie de carburant.

Voici donc les six véhicules 2017 à traction intégrale les plus économiques en carburant offerts sur le marché à l’heure actuelle.