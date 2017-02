Cette vidéo de yoga en kilt fait un malheur (et on comprend pourquoi)

ADVERTISEMENT

En harmonie avec la nature. BBC Social, une chaîne qui révèle les talents écossais de demain, a dévoilé sur sa page Facebook ce lundi 20 février une vidéo de deux hommes pratiquant du yoga en pleine nature. Leur particularité? Ils sont torse nu et portent un kilt, ce vêtement traditionnel écossais qui se porte sans caleçon.

La vidéo est devenue virale en à peine deux jours et a pour l'heure été vue plus de 31 millions de fois et partagée plus de 250 000 fois. Entourés de ruisseaux et d'arbres, les deux barbus effectuent des figures d'équilibristes sur les mains à même les rochers. Force, puissance, connexion, paix, grâce, sérénité, liberté, tels sont les mots diffusés tout au long des 44 secondes de la vidéo.

De la force, de la puissance et de la grâce, il en faut assurément tant les figures réalisées nécessitent souplesse, entraînement et précision. Les deux hommes portent sur leurs mains tout le poids de leur corps. En voilà deux qui se soulèvent assez facilement.

La paix, la liberté, la connexion et la sérénité. C'est également ce que les pratiquants du yoga recherchent.

C'est également ce que les Écossais recherchent lorsqu'ils portent un kilt. De la sérénité, il en faut certainement lorsque l'un des deux hommes effectue un grand écart sur un rocher. Être libre et en paix, en connexion avec la nature, le kilt est certainement le meilleur atout pour être au plus proche de ce que la nature a à offrir. Il est surtout bénéfique pour la spermatogenèse, donc favorable pour le potentiel reproductif. Ces deux-là l'ont bien compris.

Et tant pis si la position du poirier dévoile leur poireau…

