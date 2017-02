Sophie Durocher ramasse Véronique Cloutier

ADVERTISEMENT

Elle n’est pas douce dans ses commentaires à propos de la femme d’affaires et animatrice! Dans sa plus récente chronique, Sophie Durocher s’en est prise au concept de la chaîne Véro.tv diffusée sur l’Extra tou.tv. La chroniqueuse critique la vitrine généreuse qu’a offerte la société d’État à Véronique Cloutier et Louis Morissette, puisque non seulement la chaîne porte le nom de Véro, mais les émissions diffusées sont également en grande partie produites par la boîte de prod de Louis Morissette, KOTV.

Plus spécifiquement, Sophie Durocher déplore le concept de l’émission Les Morissette et moi qui suit Véro, Louis et leurs enfants dans leur quotidien.

«Cette téléréalité suit Papa, Maman, et les trois enfants Morissette dans leur quotidien. C’est l’équivalent de L’incroyable famille Kardashian, mais version Boucherville. Indique-t-elle dans sa chronique. […] En quoi est-ce d’intérêt public? C’est comme si les Morissette nous invitaient dans leur sous-sol pour nous montrer des diapos de leur dernier voyage à Disney.»

Sophie Durocher déplore le fait que la boîte KOTV est «ploguée» dans l’émission.

Attendez deux secondes, voir si j’ai bien compris: KOTV produit une émission dans laquelle on voit le patron de KOTV dans les bureaux de KOTV «ploguer» les émissions de KOTV! déplore Sophie Durocher. Misère, si c’est pas de la convergence, je me demande bien comment ça s’appelle!», surenchérit-elle.

Elle n’y va pas de main morte!

Vous pouvez lire la chronique «Les Morissette et eux, et eux, et eux » par ici.

