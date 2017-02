ADVERTISEMENT

Les journalistes du Washington Post et le nouveau président des États-Unis Donald Trump ne sont pas les meilleurs amis du monde. Régulièrement attaqué par Donald Trump à travers ses tweets et discours sur les médias, le Washington Post fait partie des journaux qui selon le nouveau président des États-Unis diffuse de "fausses nouvelles" et affiche une ligne "anti-gouvernementale".

Jusqu'à présent, le Washington Post n'avait pas de devise établie. Il en a désormais une. Ce mercredi 22 février, sur le site internet du quotidien américain une phrase très sombre a fait son apparition: "La démocratie meurt dans les ténèbres". Une réponse cinglante à la politique menée depuis le mois de janvier par Donald Trump? Rien ne permet de l'affirmer et la rédaction n'a pas communiqué à ce sujet, mais le lien est fait par tous les lecteurs qui commentent cette nouveauté sur les réseaux sociaux.

Qualifié de sombre, le slogan rappelle à certains le titre de chanson d'un groupe de heavy métal et d'autres s'amusent à détourner la devise avec tout autant de gravité...

wow, the washington post’s new slogan is pretty dark pic.twitter.com/6yxzZ2EC5G — Tom Phillips (@flashboy) 22 février 2017

"Bientôt, tout ne sera que poussière. Au loin, un chien hurle son deuil. Ragnarok"

The Washington Post's new tagline is pretty good. pic.twitter.com/W922lcvzim — neontaster (@neontaster) 22 février 2017

"Trump a tué Harambe" (référence au singe décédé dans un zoo américain en mai 2016 et devenu un mème)

I don't get the Washington Post's new tagline pic.twitter.com/YJneHqdrRX — gabagoology (@jimpjorps) 22 février 2017

"Les rêves sombres ne meurent jamais"

Wow @washingtonpost being real direct with the new tagline pic.twitter.com/slMs9CtzD4 — Derek Lieu (@dereklieu) 22 février 2017

"Vous mourrez dans 7 jours"