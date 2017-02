ADVERTISEMENT

C'est une image dure à voir, presque insoutenable, celle d'un garçon de dix ans, souffrant d'un cancer. Sa maman l'a partagée sur Facebook, accompagnée d'un message bouleversant.

Jessica Medinger, habitante du Texas et mère de Drake, atteint de leucémie, raconte dans ce post partagé sur la page «Love What Matters» le terrible quotidien de son fils, qu'on découvre dans sa salle de bain, pâle et souffrant, vêtu uniquement d'une couche-culotte.

Dans celui-ci, elle commence par répondre aux potentielles critiques de celles et ceux qui pourraient trouver cette photo «indécente». «On ne voit rien de plus que s'il était en maillot de bain et la vie n'est pas toujours politiquement correcte et jolie, elle est réelle. La vie n'est pas jolie et un cancer détruit une personne.»

Elle détaille ensuite ce que cela fait d'avoir un enfant malade, et tente de décrire la souffrance de son garçon :

«C'était ce matin après avoir porté Drake jusque dans la salle de bain. Oui, il porte une couche-culotte parce que dans 75 % des cas, il ne peut pas contrôler ses besoins naturels. Il a la peau sur les os parce que je dois le supplier de manger UN haricot vert au dîner ou de boire un verre d'eau dans la journée. C'est avoir son fils qui dort dans son lit la nuit parce qu'il a trop peur de ce qui pourrait lui arriver en étant seul, et par cela, j'entends mourir. C'est avoir des discussions en plein milieu de la nuit avec un garçon de dix ans, qui demande si, s'il meurt, il ira au ciel et y verra son père et pourra lui parler et jouer avec lui. C'est lui, trop faible pour sortir du lit ou marcher, et qui a besoin d'être porté ou déplacé dans un fauteuil. C'est lui, vomissant chaque médicament que je lui donne, lui ayant la nausée parce que son estomac est vide, sauf si l'on prend en compte la cuillère de yogourt que je viens de lui donner avec ses cachets. C'est devoir prendre 44 cachets pour la chimiothérapie en 24 heures. C'est lui qui me dit 'maman, je ne vais pas y arriver'. C'est lui qui ne veut pas être touché parce que ça lui fait trop mal, et qui prend de la morphine pour tenir toute la journée. C'est lui qui me dit qu'il a peur et qu'il ne pense pas fêter son onzième anniversaire. C'est lui et moi, lui disant que je continuerai à me battre pour lui quand il ne peut pas. C'est lui et moi, et notre monde. C'est lui, Drake, ma vie entière. Dès que j'ai su que j'étais enceinte, il a été ma raison de vivre. Il est mon sourire, mon amour, le battement de mon cœur. Il est aussi mes larmes, mon mal de cœur. Il est ma vie.»

Comme le rapporte le DailyMail, Drake se bat contre la maladie depuis septembre 2012. On lui a annoncé qu'il était en rémission en début d'année 2016. Mais six mois plus tard, on lui diagnostiquait un cancer des testicules.

Avec ce message, sa maman veut montrer à quel point son fils est courageux. Une publication qui semble avoir ému les internautes qui sont plus de 300 000 à l'avoir «aimée» et près de 80 000 à l'avoir partagée à l'heure où cet article est publié.

