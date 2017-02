Calories: 280 Matières grasses: 12 grammes Sodium: 770 grammes Sucre: 3 grammes Protéines: 27 grammes «Cette salade-repas contient moins de matières grasses et de sodium que les autres sur le menu, en plus d’être une bonne source de protéines, de vitamine A, de vitamine C et de fer.» - Lalitha Taylor

Calories: 240 Matières grasses: 8 grammes Sodium: 510 grammes Sucre: 7 grammes Protéines: 11 grammes «Le hamburger classique contient la moitié des calories d'un Big Mac, le tiers des matières grasses et la moitié du sodium.» - Andrea D’Ambrosio

Calories: 290* Matières grasses: 11 grammes Sodium: 720 grammes Sucre: 7 grammes Protéines: 14 grammes «Je ne peux pas aller chez McDonald’s sans commander un hamburger et des frites. Je prends une petite portion de frites et un simple cheeseburger qui est beaucoup moins calorique. Une petite salade du jardin et des tranches de pomme ajouteront une bonne dose de nutriments à votre repas.» - Melissa Baker *Pour le cheeseburger uniquement.

Calories: 530 Matières grasses: 24 grammes Sodium: 1250 grammes Sucre: 13 grammes Protéines: 23 grammes «Il est fait de blé entier, contient le double des protéines du McWrap méditérranéen et la moitié des matières grasses.» - Shauna Lindzon

Calories: 290* Matières grasses: 13 grammes Sodium: 640 grammes Sucre: 2 grammes Protéines: 14 grammes «J’ai choisi ces 3 items pour avoir un repas équilibré.» - Vanessa Yurchesyn *Pour le wrap-éclair uniquement.

Calories: 40* Matières grasses: 2 grammes Sodium: 70 grammes Sucre: 1 gramme Protéines: 3 grammes «Enfin quelque chose de vert autre que des cornichons!» - Christy Brissette *Pour la petite salade uniquement.