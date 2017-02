40 % des cambriolages aux États-Unis sont faits sans que le voleur n'ait eu à forcer son entrée dans la demeure. Cela signifie que les gens ont oublié de verrouiller leur porte. Ou peut-être que le voleur vous a vu laisser une clé en-dessous d'une roche dans la cour arrière... Ne laissez pas de clé à l'extérieur! Lorsque vous quittez, n'oubliez pas de verrouiller vos fenêtres, toutes les portes, de les verrouiller à l'aide de techniques efficaces.

Parce qu'il est très facile d'ouvrir une fenêtre à manivelle de l'extérieur à l'aide d'un tournevis plat, d'un couteau ou même d'un bâton de hockey! Les fenêtres coulissantes sont aussi relativement faciles à ouvrir si elles ne sont pas correctement verrouillées. Si vous n'avez pas l'argent à investir sur de nouvelles fenêtres, un simple clou glissé dans un trou percé dans le bon angle peut régler le problème.

La police recommande habituellement de laisser des lumières, une télé, une radio, certains appareils allumés lorsqu'on part pour de longues périodes. Mais une maison entièrement illuminée exactement de la même manière toutes les nuits à quatre heures du matin, c'est faire tout le travail du cambrioleur à sa place! Installez des minuteries sur vos lumières, qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur. Ajustez les horaires de celles-ci pour qu'elles s'allument et s'éteignent à des moments opportuns et naturels. L'illusion sera parfaite.

Les objets de valeur, surtout ceux qui se transportent facilement, sont la priorité des cambrioleurs. Ceux-ci cherchent toujours la chambre à coucher principale, puis vont dans les garde-robes et autres endroits similaires. Si vous avez des objets de grande valeur, munissez-vous d'un coffre-fort. Et assurez-vous que ce coffre-fort ne soit pas facilement transportable!

Ne sous-estimez pas les cambrioleurs. Les plus intelligents d'entre eux peuvent passer devant votre maison; si ceux-ci aiment ce qu'ils voient, ils peuvent faire une recherche rapide sur Internet pour trouver votre nom; une seconde recherche leur permet de vous trouver sur Facebook. Et plusieurs d'entre nous ont le mauvais réflexe de partager notre vie en entier sur les médias sociaux. Des posts du genre "Au-revoir Montréal! Ne me cherchez pas, je suis à Cuba pour deux semaines!", c'est de l'or en barre pour les voleurs. Attendez donc d'être revenu de votre voyage pour mettre des photos de la plage sur les médias sociaux!

Si vous partez pour plus d'une fin de semaine, assurez-vous de ne pas donner d'indices trop évidents aux cambrioleurs. Voici comment : - L'hiver, un jardin couvert de neige, ou aucune trace de pas n'a été laissée depuis plusieurs jours, est un indice qu'il n'y a personne. Demandez à un voisin de venir faire un tour, et faites déneiger votre entrée même si vous n'y êtes pas. - L'été, un gazon qui pousse depuis un mois est signe qu'il n'y a peut-être personne. Faites tondre votre gazon. - Faites rediriger le courrier. Une boîte aux lettres trop pleine, c'est louche! - Certains autres articles du même genre que celui-ci suggèrent de laisser une radio ou une télé allumée. Encore une fois, cette technique peut avoir l'effet inverse! Utilisez une minuterie là aussi.

La technologie est à notre service, et plusieurs gadgets sont très efficaces. En voici quelques-uns : - Un système d'alarme, c'est toujours efficace. Certaines compagnies chargent le gros prix pour installer des systèmes d'alarme qui ne sont pas reliés aux policiers. Dans ce cas, vous pouvez peut-être en acheter un et l'installer vous-même... et économiser des centaines de dollars. - Des caméras de sécurité peuvent non seulement décourager les cambrioleurs les plus vigilants, mais aussi faire baisser votre prime d'assurance. Pas d'argent pour des caméras? Achetez-en des fausses. - Il existe des butoirs de porte à batterie qui émettent un son lorsqu'on tente d'ouvrir une porte. Ça pourrait être assez pour décourager certains voleurs... - Comme mentionné ci-haut, certains suggèrent de garder une télé allumée. Mais les télés plasma ont une durée de vie relativement courte. Achetez-vous une fausse télé pour compenser! Faketv.com est très efficace.

C'est bien connu, les cambrioleurs n'aiment pas les chiens. Mais si vous avez aménagé une petite porte pour que votre chien sorte dans le jardin, n'oubliez jamais de la barrer! Et puis, laisser Fido tout seul à la maison, c'est cruel. Peut-être qu'une simple pancarte "Prenez garde au chien" peut être assez décourageante?

Les cambrioleurs d'expérience adorent prospecter avant d'investir les lieux de leur crime. Si un vendeur de balayeuses – ou un témoin de Jéhovah, ou quelqu'un qui fait du porte-à-porte – est trop insistant et demande à rentrer chez vous, restez sur vos gardes!

Il s'agit peut-être d'une action un peu extrême, mais si vous avez des motifs raisonnables de croire que vous êtes dans une situation où les cambrioleurs voudraient cibler votre habitation en particulier, pensez à faire remplacer vos portes et fenêtres. La majorité des entrées par infraction sont faites au rez-de-chaussée, et les cambrioleurs n'hésitent jamais à briser une fenêtre s'ils sont certains de pouvoir en profiter. Des cadres de portes en métal, des portes d'entrée galvanisées, des fenêtres doubles : il existe plusieurs manières d'ajouter à la sécurité de votre maison.