Avec ses dessins, la nature se montre apaisée, protégée, féerique. Kelly Pousette illustre ainsi des scènes de la nature, qu'elle imagine après des randonnées avec son mari, en Colombie-Britannique.

Elle dessine et peint chaque élément séparément, avant de les découper et de les intégrer dans une boîte, pour créer un effet en trois dimensions et des jeux d'ombres. Le résultat est visible sur son compte Instagram. Dans la vidéo ci-dessus, elle explique sa démarche au HuffPost.