«L'American Dream»: Josélito Michaud sonde le rêve américain

Notre rapport au succès est souvent ambivalent. À la fois désirée et jalousée, la réussite, qu’elle soit financière ou professionnelle, fascine chacun d’entre nous. L’Animateur Josélito Michaud est allé creuser le sujet dans une série de trois documentaires à la rencontre de Québécois exilés aux États-Unis.

New York, Los Angeles et Las Vegas, trois mégalopoles, trois visions et trois façons de vivre dans L’American Dream, diffusé en soirée sur ICI RDI à partir du jeudi 23 février, commence à la mémoire de la peintre Corno, décédée en décembre dernier. Avec pudeur et écoute, Josélito Michaud est allé recueillir les témoignages d’hommes et de femmes qui ont décidé de faire le grand saut chez nos voisins du Sud.

Sur trois chapitres de 60 minutes, certains partagent leurs espérances et d’autres leurs déceptions. Ainsi va la vie de ces expatriés évoluant dans des professions variées. De la mode à la restauration en passant par le monde des affaires, chaque destinée raconte une histoire de l’Amérique intimement liée à la ville d’accueil.

Il y a les têtes connues comme Véronic DiCaire qui se confie sur sa carrière dans la ville du péché ou Yan England et son expérience en cinéma à Los Angeles. Il y a aussi les anonymes, ceux qui ont décidé de franchir la frontière, les yeux pleins d’espoir. Mais au-delà du succès, la série s’intéresse aussi aux échecs, car beaucoup ne parviennent pas toujours à réaliser leurs rêves. Bref, à chacun son chemin au pays des Yankees.

L’Américan Dream sur les ondes de ICI RDI aux Grands reportages les jeudi 23 février, 2 et 9 mars à 20h00.





