Président de Mivela Construction, et considéré comme un intermédiaire entre les entrepreneurs et le clan mafieux Rizzuto, Nicolo Milioto refusait alors de dire si Nicolo Rizutto senior, qu’il avait fréquenté, était membre de la mafia. D’ailleurs, à la question «C’est quoi la mafia?», il avait répondu : «Je ne sais pas. Je ne peux pas en parler, je ne connais pas ça veut dire quoi ‘’la mafia’’.»

L'ex-président du comité exécutif de la Ville de Montréal refuse de dire s’il a envoyé une lettre de sollicitation à Jimmy Di Maulo. Et la procureure Sonia Lebel de répondre spontanément: «C'est tellement bien dit.»

Visiblement, la juge ne croyait pas que Robert Marcil, ex-haut fonctionnaire de la Ville de Montréal, était aussi naïf qu’il le prétendait. «Je ne pense pas être imbécile, je ne pense pas être incompétent non plus. Je ne suis définitivement pas parfait», a répliqué Robert Marcil. «Oui, ça on avait compris», lui a lancé la juge, du tac au tac.