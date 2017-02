Bon jusqu'à la dernière goutte, enfin!

Un revêtement qui rend l'intérieur des bouteilles très glissant a été mis au point par des ingénieurs américains — une percée qui pourrait, à long terme, permettre de réduire le gaspillage.

Un texte d'Alain Labelle

Bouteilles de ketchup ou de mayonnaise, tubes de dentifrice ou de colle... Les consommateurs doivent souvent réaliser des exploits dignes de contorsionnistes pour réussir à extirper les dernières gouttes d’un produit de son contenant.

Une équipe du Massachusetts Institute of Technology (MIT) pense avoir réussi à régler le problème en créant un revêtement très glissant qui peut être incorporé dans les bouteilles, les tubes ou tout autre contenant.

Il permet en effet à tout liquide de glisser facilement jusqu’au bouchon sans laisser de traces.

Facile à utiliser

Lors de sa fabrication, l’intérieur du récipient doit d'abord être doté d'une surface rugueuse. Puis, une couche très mince du produit miracle est placée par-dessus cette surface. Un liquide est ensuite ajouté pour rendre la surface très glissante, un peu à l’image de l’huile sur un plancher.

Ensuite, le contenu glissera facilement hors de la bouteille.

Le principal concepteur de cette surface, le professeur Kripa Varanasi, affirme que sa technique est complètement sécuritaire.

«Le revêtement est un composé de solide et de liquide, et il peut être adapté au produit. Par exemple, lorsqu’il est question de nourriture, il est possible d’utiliser des matériaux à base de nourriture qui peuvent être mangés.»