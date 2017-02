ADVERTISEMENT

La société mère de Tim Hortons et Burger King déboursera 1,8 milliard $ US en liquide pour acheter la chaîne Popeyes Louisiana Kitchen.

Restaurant Brands International versera 79 $ US par action de Popeyes.

Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la stratégie de RBI d'acheter des chaînes de restauration rapide bien établies et au potentiel de croissance intéressant.

L'offre de RBI représente une prime de 27 pour cent sur le cours moyen du titre de Popeyes le 10 février. Le titre de Popeyes a clôturé à 66,12 $ US sur l'indice Nasdaq, vendredi.

Restaurant Brands est né en 2014 quand Burger King, qui est contrôlé par la firme brésilienne d'investissements 3G Capital, a acheté Tim Hortons. Depuis ce moment, la compagnie signe des ententes avec des partenaires locaux pour ouvrir des restaurants à travers le monde.

Restaurant Brands compte plus de 20 000 restaurants à la surface de la planète, tandis que Popeyes en compte 2600 aux États-Unis, au Canada et dans une dizaine de pays. Popeyes a été fondé à La Nouvelle-Orléans en 1972 et est maintenant en mesure de rivaliser avec des géants comme KFC.

En comparaison, le mastodonte McDonald's comptait sur 36 800 restaurants à la fin de 2016.

RBI s'attend à finaliser la transaction en avril, après l'obtention de diverses autorisations réglementaires et de l'appui d'un nombre suffisant d'actionnaires.

