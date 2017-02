Voici comment reconnaître les premiers signes d'un AVC

On ne le dit jamais assez: une alimentation saine et variée réduit les risques de maladie. Certains aliments augmentent fortement les chances de faire un AVC, car ils augmentent le taux de cholestérol (beurre, charcuterie...) et peuvent à la longue boucher les artères, ou favorisent l'hypertension (sel notamment). Une étude de février 2013 montrait qu'un régime méditerranéen riche en huile d'olive, noix, poisson, fruits, légumes et vin réduit de 30% le risque de développer des maladies cardio-vasculaires. En ce qui concerne le thé ou le café, une étude datant de début 2013 tendait à dire qu'un café par jour réduirait les risques d'AVC de 20%, et deux à trois tasses de thé par jour de 14%. Attention toutefois, si la consommation est trop élevée, la tendance s'inverse.

Selon le site santé du Ministère des Affaires sociales et de la Santé, le risque d'accident vasculaire cérébral augmente avec le nombre de cigarettes par jour. Le tabagisme multiplierait par deux le risque d'AVC.

Si le régime méditerrannéen qui réduirait les risques d'AVC conseillait 7 verres de vin rouge par semaine, c'est probablement le maximum conseillé, ainsi que l'alcool le moins nocif. Il aurait en effet des vertus antioxydantes, protégeant d'une certaine façon le cœur et les artères. Mais boire trop d'alcool fait augmenter la pression artérielle. Comme avec le sel, le risque d'hypertension artérielle est important. Selon le site du Ministère des Affaires sociales et de la Santé, quelque soit la consommation d'alcool, le risque d'AVC est accru de 14,6%. Le binge drinking est l'une des pratiques les plus risquées en son genre.

Certains aliments et comportements augmentent la pression artérielle, important facteur de risque des AVC. C'est pourquoi il est important de la contrôler régulièrement. Il existe en effet des médicaments anti-hypertension (des antihypertenseurs) qui sont efficients. D'autres facteurs de risques sont contrôlables: l'hypercholestérolémie, ou le diabète. Parmi les facteurs non contrôlables sont les antécédants d'hypertension artérielle. Ils seraient le premier facteur de risques de certains AVC. Si ces antécédants sont évidemment indépendants de notre volonté, il est important de les connaître afin d'adopter des comportements adéquats.

Selon la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, les risques sont deux fois plus élevés pour les personnes inactives physiquement. Pour ceux qui ne pratiquent pas de sport, il est recommandé de marcher: 30 minutes de marche la plupart des jours de la semaine suffisent pour réduire les risques. Pensez également à monter les escaliers plutôt qu'à sauter dans l'ascenseur. Par ailleurs, l'obésité abdominale (mais pas l'IMC) contribuerait à hauteur de 26% à un AVC, selon le site santé du Ministère des Affaires sociales et de la Santé.

Le début de l'année a sonné le glas de la pilule contraceptive. Une victime aurait imputé son AVC à la pilule. Par la suite, les plaintes se sont accumulées, et les pilules de 3e et 4e génération ne sont désormais plus remboursées. Aujourd'hui, ce sont surtout pour les femmes ayant des antécédants familiaux d'AVC que les risques existent, mais de thrombose veineuse.

Certains médicaments, tels que les traitements hormonaux de la ménopose, ou le Voltarène sont contre-indiqués chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque avérée, ou ayant des antécédents d'infarctus ou d'AVC.