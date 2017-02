Les épiceries placent habituellement les ingrédients essentiels, comme les produits laitiers et les fruits et légumes, de chaque côté du magasin. Ça force les clients à vérifier toutes les rangées et à acheter des articles dont ils n'ont pas vraiment besoin.

Les coupons peuvent vous faire économiser beaucoup. Vérifiez des sites spécialisés et combinez les coupons aux ventes en vigueur en magasin. La circulaire reste le meilleur moyen de savoir ce qui est en promotion. Lisez-la chaque semaine, vous pourriez être surpris à quel point elle est utile!

Alors que d'acheter les articles de toilette s'avère super facile, vous payez le prix de la commodité. Gardez ces achats pour la pharmacie, où ces articles sont beaucoup moins chers.

Vous êtes peut-être habitué à une sorte de céréale en particulier, mais les marques génériques sont moins chères, d'habitude. Elles utilisent le même nom de produit, mais avec leur propre étiquette et offrent un meilleur prix. En cas de doute, vérifiez les ingrédients.

Puisque nous avons tendance à regarder les articles à notre niveau, les épiceries placent les produits plus dispendieux à la hauteur des yeux. En magasinant, vérifiez les autres produits plus haut ou plus bas pour de meilleurs prix.

Quand un produit utilisé par tous, comme l'huile d'olive, est en solde, il part rapidement. Renseignez-vous à propos des «rain checks», qui vous offrent de racheter le produit plus tard avec le même rabais auquel vous auriez eu droit ce jour-là.

La plupart des gens optent pour des légumineuses en boîte parce que la pensée de les faire cuire leur fait trop peur ou qu'ils pensent ne pas avoir le temps. Mais un bon chaudron de fèves est super facile à faire - promis! - et goûte encore meilleur.

Plusieurs d'entre nous allons magasiner après le travail et avant le souper, au moment où nous commençons à avoir faim. Mauvaise idée! Vous aurez tendance à acheter beaucoup plus qu'à votre habitude. Essayez d'aller à l'épicerie la fin de semaine, après avoir mangé.

N'achetez pas la nourriture déjà préparée, même si elle a l'air délicieuse. Vous êtes déjà à l'épicerie, achetez les ingrédients et faites le plat voulu pour une fraction du prix.

Vous l'avez déjà entendu, et vous l'entendrez encore: mangez des produits de la saison! Non seulement ils seront infiniment plus goûteux, mais cela vous fera sauver de l'argent.

Faire de nouvelles expériences est toujours une bonne idée, mais ce n'est pas toujours une bonne idée d'acheter ces épices à votre épicerie du coin. Allez plutôt faire un tour à un marché international, qui vous fera économiser sur les épices et des ingrédients spécifiques.

L'eau embouteillée est une industrie milliardaire, et elle provient de vos poches. La bouteille ordinaire de 300 ml coûte environ un dollar, et il est conseillé d'en boire quatre par jour: ce qui équivaut à 120$ par mois pour une boisson gratuite quand elle provient de votre robinet!

Vous avez peut-être une bonne mémoire, mais... écrivez votre liste d'épicerie quand même. Not seulement vous vous assurerez de ne pas oublier des produits, mais vous éviterez de faire des achats compulsifs.

Évidemment, ce n'est pas toujours possible de laisser bébé à la maison pendant que vous faites l'épicerie, mais si possible, allez-y lorsque vous êtes seul. Les enfants voudront parfois vous faire acheter des choses dont vous n'avez pas besoin, et ce n'est pas toujours facile de dire non.

Oui, c'est bien d'avoir des feuilles de laitue prêtes à manger, mais vous paierez trois fois le prix. Achetez votre propre tête de laitue, lavez-la et coupez-la tout de suite, vous ne remarquerez même pas la différence!

Si quelqu'un se faire payer pour faire un travail que vous pouvez facilement faire à la maison, comme couper une mangue ou un melon d'eau, vous allez payer pour le service.

Mettez vos herbes préférées en pot pour des saveurs à portée de main en tout temps! Les herbes « fraîches » pré-coupées ne le restent pas si longtemps, après tout.

Tout comme la laitue pré-lavée et les fruits pré-coupés, le fromage râpé est pratique, mais coûte plus cher.

Les mélanges cocasses et sauces à marinade peuvent facilement coûter 5$ ou plus à la pièce. C'est une perte d'argent incroyable, puisque vous avez la plupart des ingrédients sous la main, souvent! Souvenez-vous que la majorité des mélanges contient beaucoup de sel.