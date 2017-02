Terres à l'horizon?

Blend Images - Colin Anderson via Getty Images

La NASA a convié les médias mercredi à 13 heures, afin d'annoncer une découverte importante concernant les exoplanètes.

Un article sera publié au même moment dans la revue Nature.

La conférence de presse, qui se déroulera à New York, concerne des observations réalisées à l’aide du télescope Spitzer.

Les scientifiques qui participeront à la rencontre sont :

Thomas Zurbuchen, de la NASA

Michael Gillon, astronome à l’Université de Liège, en Belgique

Sean Carey, responsable de la mission Spitzer au Caltech/IPAC

Nikole Lewis, astronome au Space Telescope Science Institute de Baltimore

Sara Seager, professeure de science planétaire au Massachusetts Institute of Technology

Une exoplanète est une planète en orbite autour d'une autre étoile que le Soleil. Jusqu'à présent, on a découvert des centaines de planètes de type géantes gazeuses comme Saturne ou Jupiter, qui sont plus faciles à détecter que les planètes rocheuses comme la Terre ou Mars.

Toutefois, les méthodes de détection se perfectionnent et les astrophysiciens observent de plus en plus d’exoplanètes d'une taille comparable à la Terre.

L’objectif des scientifiques est de trouver des planètes qui pourraient abriter la vie et présentant de l’eau liquide sur leurs surfaces.

Voir aussi:





Le soleil vu des planètes du système solaire

Sur Mercure, le soleil apparaît trois fois plus gros que sur la Terre. Sa distance depuis l'étoile varie entre 46 et 70 millions de kilomètres, contre 149 millions pour notre planète.

Située à 108 millions de kilomètres du soleil (72% de la distance Terre-soleil), Venus est recouverte d'une couche dense de nuages d'acide sulfurique qui fait que l'astre n'est pas vraiment visible depuis sa surface.

La Terre étant à 149 millions de kilomètres de l'étoile, cette dernière semble aussi grosse que la lune, située à 384.000 km. Ce qui explique que le soleil disparaisse derrière en cas d'éclipse, comme sur la photo ci-dessus.

Depuis Mars, à 228 millions de km du soleil, l'astre apparaît plus petit que depuis notre planète.

Voici le soleil comme on le verrait depuis Europe, un des satellites de Jupiter, planète située à 779 millions de km de l'étoile (5,2 fois la distance Terre-soleil) et qui est sur le point de l'éclipser. La lumière du soleil qui traverse l'atmosphère dense de la géante gazeuse créé un halo de rougeâtre.

Saturne est située à 1,4 milliards de km du soleil. La présence de cristaux d'eau et de gaz comme l'ammoniaque dans l'atmosphère de la planète réfracte la lumière de l'astre, ce qui créé des effets d'optiques comme on peut le voir sur l'image.

Le soleil vu d'Ariel, une des lunes d'Uranus, à 2,8 milliards de km du soleil (19 fois la distance Terre-soleil)

Le soleil vu de Triton, un des satellites de Neptune, à 4,5 milliards de km du soleil. La poussière émise par un des geysers présent sur l'astre cachent l'étoile qui parait minuscule.

Difficile de distinguer le soleil des autres étoiles depuis la surface de la planète naine, située à 5,9 milliards de km de celui-ci. C'est 40 fois la distance qui le sépare de notre planète









