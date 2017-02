8 collections québécoises qui habillent les bébés avec style

ADVERTISEMENT

Exit le pyjama à motif animalier en coton bouloché. Pour ses sorties, bébé est habillé stylé. Et il porte des griffes québécoises, dont certaines se réinventent depuis 20 à 30 ans. Que portera la petite Gisèle de Marie Mai ou encore le troisième petit trésor de Mahée Paiement qui naîtra prochainement ? Pour les (et nous) inspirer, voici les nouveautés et indémodables pour nouveau-nés de huit marques locales.

Bonne nuit avec Perlimpinpin

Basée à proximité de Québec depuis plus de 30 ans, la compagnie Perlimpinpin est reconnue pour ses literies et doudous au toucher soyeux et enveloppant. Mais aussi pour ses fameux sacs de nuit qui ont bordé deux générations de bébés. Faits de mousseline, de bambou, de coton ou même de velours, ces sacs pour nouveau-nés les gardent au chaud ou au frais, selon la saison, sans jamais limiter les mouvements. Habituée aux teintes de pastel, la marque proposera au printemps une nouvelle collection garnie d’imprimés un peu plus colorés. www.perlimpinpin.com

Les mini fashionistas de Deux par Deux

C’est la fête chez Deux par Deux qui célèbre cette année ses 30 ans, en lançant plusieurs collections colorées et stylisées fidèles à son image. Bien que la célèbre marque québécoise soit davantage connue pour ses collections pour bambins et fillettes en quête de look personnalisé, elle habille aussi les bébés naissants. Chez Deux par Deux, oubliez les pastels et les teintes unisexes : les tout-petits enfileront ce printemps des imprimés audacieux et des coloris pimpants. www.deuxpardeux.com

Mon premier chapeau de Souris Mini

Bien ancrée dans l’industrie de la mode québécoise depuis plus de 25 ans, Souris Mini habille les tout-petits dès leurs premières minutes de vie. Elle les coiffe en fait de leur premier chapeau, afin de les garder bien au chaud. Ce programme Mon Premier Chapeau a fait du chemin depuis sa création en 2009. Implanté dans plusieurs hôpitaux québécois, il a ainsi offert près de 200 000 chapeaux et récolté des fonds importants pour les unités néonatales et pédiatriques.

Quoi de neuf ce mois-ci chez Souris Mini ? Les tout-petits ont aussi droit à des nouveautés plus légères, axées sur les thématiques de la mer et des voyages. Bébé sera prêt pour son premier voyage dans le Sud! www.sourismini.com

Au lit avec Coccoli

La marque montréalaise Coccoli se spécialise dans les vêtements de nuit pour les petits de 0 à 10 ans, et ce, depuis plus de 20 ans. Son une-pièce fait de tricot douillet a d’ailleurs fait sa marque, bien qu’elle offre aujourd’hui une garde-robe complète, de jour comme de soir, pour les enfants. Son style est simple, axé sur le confort et la durabilité, même après plusieurs lavages répétés, grâce à son coton produit dans le sud de l’Inde. www.coccoli.com/fr

Les pantalons évolutifs de Little Yogi

C’est la folie pour les pantalons évolutifs! Parce qu’on sait tous qu’un vêtement pour bébé ne fait que quelques mois, voire quelques semaines, ces pantalons dont la taille et/ou les chevilles se déplient permettent ainsi de doubler ou de tripler leur durée de vie. Parmi les plus coquets et les plus populaires sur les médias sociaux, ceux de Little Yogi se démarquent (et se remarquent) avec leurs jolis imprimés, souvent unisexes. Le plus : ils sont entièrement faits de coton biologique et fabriqués au Québec. www.littleyogicompany.com

Des cactus chez Fait par une maman

Quel sera l’imprimé qui aura la cote au printemps? Gageons que ce sera le cactus! Il est déjà bien en vue dans les collections de mode enfantine. On l’a d’ailleurs remarqué dans la nouvelle collection de shorts évolutifs de Fait par une maman, une marque artisanale de Shawinigan qui fait beaucoup jaser d’elle ces jours-ci sur les réseaux sociaux. La raison est fort simple : plusieurs de ses chandails et tuniques sont agencés pour bébé et sa maman, suivant la tendance marquée pour le « twinning »! www.faitparunemaman.etsy.com

Les sirènes d’Électrik Kidz

Tous les parents le savent : changer la couche de bébé en pleine nuit n’est pas l’activité la plus agréable. Surtout quand les minuscules boutons-pression ne semblent pas « coopérer ». C’est pourquoi on adore les dormeuses d’Électrik Kidz, qui se nouent tout simplement au bas. Et le mignon modèle de sirène, - le plus populaire depuis le lancement de la marque ! -, est toujours fabriqué à Montréal, fait de coton bio tout doux et il possède même des petites mitaines intégrées, tellement pratiques pour les nouveau-nés.

Psitt! Électrik Kidz fera sous peu le plein de nouveautés! La marque montréalaise vient d’annoncer qu’elle ouvrira une nouvelle boutique-phare en avril. Le lieu est encore secret. On surveille sa page Facebook pour les détails. www.electrikkidz.com

La douceur de Petit Lem

Petit Lem a bien grandi depuis sa fondation dans les années 1990. La compagnie compte aujourd’hui plus de 70 employés et leurs valeurs premières, soit la famille, l’authenticité et la qualité, demeurent les mêmes. Au fil des ans, les collections se sont multipliées ; en plus des fameux pyjamas, la gamme comprend maintenant des vêtements de jour et pour occasions spéciales. Pour les nouveau-nés, la collection First est un choix prisé pour les cadeaux de naissance ou de shower. Faite de coton ultra soyeux, elle se décline en basiques aux motifs unisexes ou de pastel. www.petitlem.com





Close  8 collections québécoises qui habillent les bébés avec style sur  

Une nouveauté pour bébé garçon de Coccoli. www.coccoli.com/fr

Chez Coccoli, le tricot de coton est toujours doux pour la peau délicate du nouveau-né. Pyjama offert en taille 1 mois à 18 mois, à partir de 35 $. www.coccoli.com/fr



La marque montréalaise Électrik Kidz est reconnue pour ses dormeuses se nouant simplement au bas, pour faciliter le changement de couche, 38,99 $. www.electrikkidz.com

L’imprimé cactus sera à la mode ce printemps. Il est notamment vu sur les shorts évolutifs de Fait par une maman, offerts en version longue ou courte, 28 $ chacun. www.faitparunemaman.etsy.com

Le « little pineapple », le pantalon évolutif signature de Little Yogi, se détaille entre 39,50 $ et 46,50$. www.littleyogicompany.com

La marque québécoise Perlimpinpin est notamment reconnue pour ses sacs de nuit pour bébés, faits en bambou, en coton, en velours ou en mousseline, selon la saison. Entre 33 $ et 50 $ selon le modèle. www.perlimpinpin.com

La marque québécoise Perlimpinpin est notamment reconnue pour ses sacs de nuit pour bébés, faits en bambou, en coton, en velours ou en mousseline, selon la saison. Entre 33 $ et 50 $ selon le modèle. www.perlimpinpin.com

Le cactus sera également bien en vue dans la collection printanière de Petit Lem. www.petitlem.com

Tiré de la nouvelle collection Bonheur sous la mer, ce une-pièce unisexe de Souris Mini fera la joie des mini voyageurs. Offert en taille nouveau-né à 12 mois, 39,95 $. www.sourismini.com

Le programme Mon Premier Chapeau de Souris Mini a offert près de 200 000 chapeaux aux nouveau-nés depuis sa création en 2009. www.sourismini.com  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée





À VOIR AUSSI