Rachel et Olivia ont fondé cette entreprise dans le but de permettre aux femmes de mettre la main sur des robes haut de gamme à une fraction du prix. Les tailles variés de 0 à 14 dans toutes les couleurs et grandeurs. Parmi les designers: Given, Badgley Mischka, Zac Posen, Moschino, Monique Lhuillier, et plusieurs autres. Pour prendre un rendez-vous, cliquez ici. 873, rue Hodge, Montréal.

Sarra Ghribi (en vert) voulait proposer aux femmes de toutes les tailles (0 à 20) des robes de soirée élégantes, sophistiquée et abordable. « Le luxe et l’élégance à la portée de tous », comme elle dit. Les hommes sont également bien servis avec une grande sélection de tuxedo. Des stylistes sont sur place pour vous aider à faire le bon choix. Pour prendre un rendez-vous, cliquez ici. 3419, rue Sainte-Famille, Montréal

Plus qu’un endroit où louer une robe de soirée, La Petite Robe Noire offre la possibilité d’organiser une soirée complète de filles avec bouchées, cocktails, photographe, limousine et mise en beauté. Il est possible de louer, mais aussi de mettre en location ses morceaux de vêtement. Plus de 1500 pièces sont disponibles. Pour prendre un rendez-vous, cliquez ici.

Louer une robe de mariée impressionnante, c’est maintenant possible. Le White Closet propose la location de robes de mariée et de demoiselle d’honneur entre 80 et 5000 $, alors que certaines robes sont d’une valeur de plus de 20 000 $. « Nous voulons offrir aux futures mariées une sélection de robes stylées et raffinées à très bon prix. Il s’agit donc d’un système de partage moderne pour trouver la robe parfaite sans se ruiner», explique Mélodie d’Amour. Pour prendre un rendez-vous, cliquez ici. 4030, rue Saint-Ambroise, Montréal