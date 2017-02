ADVERTISEMENT

Des coups de feu auraient été tirés dans un hôpital de Houston, au Texas, selon plusieurs médias locaux ainsi qu'un tweet provenant du compte du corps de police de Houston.

We are responding to reports of shots fired at Ben Taub Hospital; SWAT and PIO enroute #hounews — Houston Police (@houstonpolice) 21 février 2017

Nous répondons à des rapports selon lesquels de coups de feu auraient été tirés à l'hôpital Ben Taub.

Un second tweet, envoyé 30 minutes plus tard, indique qu'il n'y a pour l'instant aucun blessé et que des officiers procèdent à l'inspection des lieux.

Officers in the process of searching the hospital; no reports of injuries at this time #hounews — Houston Police (@houstonpolice) 21 février 2017

Plus de détails suivront.