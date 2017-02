L'animateur Conan O'Brien transporte son émission au Mexique

ADVERTISEMENT

Alors que les relations entre les États-Unis et le Mexique sont loin d'être au beau fixe depuis l'élection de Donald Trump, le populaire animateur Conan O'Brien s'est rendu à Mexico afin « de faire quelque chose de positif ».

Tel qu'annoncé il y a quelques semaines, l'animateur travaille à la production d'une de ses émissions Conan dans un studio de la capitale mexicaine, entouré d'une équipe et d'invités locaux.

Cette émission spéciale, qui a pour titre Conan Without Borders : Made In Mexico (Conan sans frontières : fait au Mexique), sera diffusée le mercredi 1er mars sur le réseau américain TBS.

Here at one of the world's largest squares aka el zócalo. #ConanMexico pic.twitter.com/ZrZQp212mi — Conan O'Brien (@ConanOBrien) 16 février 2017

(« Sur l'une des plus grandes places du monde, appelée le zocalo »)

L'acteur Diego Luna, une des vedettes de Rogue One : une histoire de Star Wars, et l'ex-président mexicain Vicente Fox figurent parmi les invités annoncés jusqu'ici.

L'animateur et humoriste a profité de son passage pour visiter Mexico et aller à la rencontre de ses admirateurs. Il a notamment échangé quelques ballons avec le joueur de soccer mexicain Giovani Dos Santos, en plus de se laisser tenter par quelques tacos.

Conan Without Borders : Made In Mexico est produite dans les installations de Televisa, la plus importante chaîne de télévision en Amérique latine.

O'Brien a également effectué une apparition dans le téléroman mexicain Mi Adorable Maldición. Ce roman-savon met en vedette Renata Notni et Pablo Lyle.

L'animateur, qui ne prétend pas vouloir marquer un tournant dans les relations entre les États-Unis et le Mexique, a simplement indiqué que « tout le monde devait collaborer ».