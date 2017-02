La cérémonie des César en direct sur Planète+

ADVERTISEMENT

Les cinéphiles ont rendez-vous sur Planète+ dans la journée du vendredi 24 février pour la retransmission en exclusivité de la 42e cérémonie des César, le gala qui récompense le meilleur du cinéma français.



Cette année, Jérôme Commandeur animera l’événement dédié à Jean-Paul Belmondo. De nombreuses vedettes françaises seront présentes pour l’occasion comme Jean Dujardin, Monica Bellucci, Michel Hazanavicius, Guillaume Canet, Sandrine Kiberlain, Albert Dupontel, Camille Cottin, Alice Taglioni, Clovis Cornillac et François-Xavier Demaison.



Ne manquez pas la crème de la crème du cinéma hexagonale avec en primes plusieurs favoris au palmarès. Forts de leurs 11 nominations chacune, Elle de Paul Verhoeven et Frantz, le récit en noir et blanc de François Ozon, sont les deux productions qui partent déjà avec une longueur d’avance.



Le Québec sera bien représenté dans un certain nombre de catégories. Xavier Dolan et son film Juste la fin du monde se retrouve nommé dans six catégories, tandis que l’acteur Gabriel Arcand est en nomination pour le meilleur acteur dans un second rôle pour Le fils de Jean, une coproduction franco-canadienne signée Philipe Lioret.



Toujours sur les ondes de Planète+, le samedi 25 février sera consacré aux talents du cinéma français avec la diffusion dès 18h00 de quatre épisodes de la série Les grands réalisateurs avec une attention particulière aux artisans qui ont réussi à percer le marché américain: Luc Besson, Jean-Pierre Jeunet, Jean-Jacques Annaud et Roland Joffé.