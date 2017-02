Ces aliments moisis que vous pouvez manger en toute sécurité

NoDerog via Getty Images

ADVERTISEMENT

La formation de moisissure est généralement un bon indicateur que vos aliments ont connu des jours meilleurs.

D’instinct, vous jetterez probablement les aliments en question. Et c’est la chose à faire, car certaines formes de moisissure produisent des substances toxiques pouvant vous rendre très malade.

Mais tous les types de moisissure ne vous rendront pas automatiquement malade.

Dans certains cas, vous pouvez simplement couper la partie moisie et consommer le reste de l’aliment en toute sécurité, et ainsi éviter le gaspillage.

Voici les aliments que vous pouvez sauver, même s’ils sont un peu moisis :

1. Le salami. Il est tout à fait normal pour un tel produit de développer de la moisissure avec le temps. Enlevez simplement la partie moisie.

2. Les fromages durs. Retirez la partie moisie et environ un pouce autour de celle-ci, puis savourez le reste de votre fromage en toute sécurité.

3. Les fruits durs. On pense aux pommes, aux poires et aux poivrons (oui, techniquement, c’est un fruit), par exemple.

4. Les légumes durs. On pense au chou, aux carottes, au navet, etc.

Plusieurs aliments, comme les viandes froides, les pâtes cuites, les fromages mous, le yogourt, la crème sure, les confitures, le pain et les fruits et légumes mous, devraient néanmoins être mis à la poubelle ou dans le bac de compostage dès l’apparition de moisissure.

À voir également :

Close  Combien de temps avant que de la moisissure ne se forme sur ces aliments? sur  

Les pommes Garde-manger : 1-3 jours Réfrigérateur : 3-4 semaines Congélateur : 10-12 mois

Les bananes Garde-manger : 2-5 jours* Réfrigérateur : 5-7 jours* Congélateur : 2-3 mois * une fois mûres

Les avocats Garde-manger : 4-7 jours* Réfrigérateur : 3-5 jours* Congélateur : 3-6 mois * une fois mûrs

Les citrons Garde-manger : 1 semaine Réfrigérateur : 2-3 semaines Congélateur : 3-4 mois

Le brocoli Garde-manger : - Réfrigérateur : 3-5 jours Congélateur : 12-18 mois

Les carottes Garde-manger : - Réfrigérateur : 3-4 semaines Congélateur : 12-18 mois

Les épinards Garde-manger : - Réfrigérateur : 3-5 jours Congélateur : 10-12 mois

Les patates douces Garde-manger : 5-7 jours Réfrigérateur : - Congélateur : 10-12 mois

Les tomates Garde-manger : 1-5 jours* Réfrigérateur : 2-3 jours* Congélateur : 2 mois * une fois mûres

La viande hachée Garde-manger : - Réfrigérateur : 1-2 jours Congélateur : 3-4 mois

Les poitrines de poulet Garde-manger : - Réfrigérateur : 1-2 jours Congélateur : 9 mois

Le saumon Garde-manger : - Réfrigérateur : 1-2 jours Congélateur : 2-3 mois

Les oeufs Garde-manger : - Réfrigérateur : 3-5 semaines Congélateur : 12 mois

La lasagne Garde-manger : - Réfrigérateur : 3-5 jours Congélateur : 1-2 mois

Le pain de blé entier Garde-manger : 5-7 jours Réfrigérateur : 1-2 semaines Congélateur : 3 mois

Les chips de tortillas Garde-manger : 1-2 semaines Réfrigérateur : - Congélateur : -

Le gâteau au chocolat Garde-manger : 1-2 jours Réfrigérateur : 7 jours Congélateur : 2-4 mois

La crème glacée (pot ouvert) Garde-manger : - Réfrigérateur : - Congélateur : 1-2 mois

Le café infusé Garde-manger : - Réfrigérateur : 1 jour Congélateur : 3-4 mois

Le vin Garde-manger : 3 ans + Réfrigérateur : 3-5 jours* Congélateur : 4-6 mois* *bouteille ouverte  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Cet article initialement publié sur le Huffington Post États-Unis a été traduit de l’anglais.