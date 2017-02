ADVERTISEMENT

La semaine relâche arrive à grands pas et vous appréhendez déjà les « je ne sais pas quoi faire » à répétition et les chicanes fraternelles dans le sous-sol ? Sortez jouer ! Partout au Québec, des activités sportives, artistiques et sociales sont proposées et offertes gratuitement ou à peu de frais. En voici dix à inscrire au calendrier !

Une journée à la TOHU

Vos petits acrobates prennent votre sofa de salon pour un trampoline ? Emmenez-les lâcher leur fou à la TOHU ! Encore cette année, la programmation variée, dont plusieurs activités gratuites, initiera les enfants aux différentes disciplines du cirque : du trapèze aux jongleries. Une zone pour les tout-petits est aussi offerte.

On joue à Montréal !

Pour une 5e année, Montréal fait encore la preuve qu’elle est la capitale du jeu avec le Festival Montréal Joue, du 25 février au 12 mars 2017. Encore cette année, petits et grands partiront à la découverte de la culture ludique. Plus de 200 activités gratuites sont offertes durant la relâche, dans une soixante de lieux, dont principalement les bibliothèques de Montréal. Jeux de société, jeux vidéo, jeux d’adresse, etc. : venez jouer en famille !

Apprendre le ski sans souci

Le ski a longtemps été perçu comme une activité onéreuse. Bien sûr, s’équiper de la tête aux pieds et le prix des billets journaliers ne sont pas à la portée de toutes les bourses, mais de plus en plus de forfaits et d’initiatives tentent de prouver le contraire. C’est le cas avec Expérience Maneige qui offre une initiation gratuite aux jeunes de 5 à 8 ans, et ce, sur cinq sites différents au Québec. Le plus : le prêt d’équipement est inclus ! Cette activité est offerte jusqu’au 12 mars.



Partout, de belles patinoires !

C’est connu, le Québec regorge de belles patinoires où il fait bon de profiter de l’hiver en famille. Plusieurs patinoires sont même libres d’accès. Parmi nos préférées où l’on peut patiner gratuitement, on visite l’anneau des Plaines et la patinoire de Place d’Youville à Québec, celle du grand lac du Centre de la nature de Laval, la patinoire de l’écluse de Terrebonne ou encore les longs corridors gelés (9 km au total) sur la rivière L’Assomption. Ouvertes en fonction de la météo, il va sans dire.

Au spa avec les enfants

Aller au spa est une activité relaxante, même avec les enfants ! Ceux-ci pourront vraiment faire « relâche » dans les bains de plusieurs spas qui accueillent les moins de 18 ans selon des périodes définies. À Québec, au 17e étage de l’édifice Jules-Dallaire, le SkySpa, — avec sa vue imprenable sur la ville et les environs ! –, offre l’accès gratuit aux 3 à 15 ans, tous les matins de la semaine de relâche.

Expérimenter l’Électrium



Il y a de l’électricité dans l’air ? Amener les enfants visiter l’Électrium, le centre d’interprétation de l’électricité d’Hydro-Québec, situé à Sainte-Julie. Sous forme d’ateliers, de capsules vidéos ou de visites avec des guides dynamiques, l’électricité, les champs magnétiques et l’hydroélectricité n’auront plus de secret pour les petits curieux (recommandés pour les 7 ans et plus). L’entrée est gratuite, mais une réservation est requise pour les ateliers.

Une journée au musée

Ennuyant, le musée ? Que non ! Plusieurs musées proposent une programmation diversifiée, où le ludique rencontre la culture. À Québec, le Musée national des beaux-arts du Québec invite les familles à visiter gratuitement l’exposition Les Curiosités avec sa forêt enchantée et son expérience multisensorielle (ateliers offerts à 7 $) alors que le Musée de la civilisation accueille les petits curieux avec des ateliers en lien avec l’exposition Comme chiens et chats (gratuit pour les 11 ans et moins).

Du cinéma gratuit à Saint-Eustache

Incontournable des journées de congé, le cinéma est parfois une option dispendieuse en famille. Mais pas partout ! La Ville de Saint-Eustache offre du cinéma gratuit durant la relâche, soit du 27 février au 3 mars, sur présentation de la carte Citoyen et pour les représentations de 10 h au Cinéma Saint-Eustache.

À la découverte des parcs nationaux

Avez-vous en main votre carte Découverte ? Elle vous donne accès gratuitement à tous les parcs et sites nationaux, et ce, durant toute l’année célébrant le 150e anniversaire du Canada. On profite de la relâche pour faire une escapade au Parc national de la Mauricie, où la raquette, le ski de fond et même le fat bike feront la joie des petits et grands.

« Relâche ta joie » dans les bibliothèques de Québec

Le temps est maussade ? Ateliers de théâtre, spectacles interactifs, cinéma en famille, etc. : il y a tant à faire dans les bibliothèques ! Le réseau des bibliothèques de la ville de Québec présente « Relâche ta joie », avec une programmation variée pour les enfants, et ce, tout à fait gratuitement. À noter que certaines activités sont offertes en priorité aux abonnés et que la réservation est souvent requise.