Poursuite des moyens de pression à l'Université Laval

Le Syndicat des employés de soutien de l'Université Laval sera en grève tous les mercredis et jeudis à compter de cette semaine.

Les négociations avec la direction sont une nouvelle fois rompues. La rencontre de conciliation n'a duré que 4 minutes, lundi matin.

Le syndicat estimait pourtant avoir fait des concessions. La direction a notamment refusé d'aborder le sujet des régimes de retraite, déplore le conseiller syndical Éric-Jan Zubrzycki.

« On a signifié à l'université que l'ensemble des discussions que nous avions eues ne tenaient plus et qu'on repartait à zéro. C'est table rase », dit-il.

Le syndicat affirme qu'il reviendra à la table de négociations uniquement pour discuter de l'ensemble de ses demandes, et non celles de l'employeur.

Éric-Jan Zubrzycki croit que deux journées de débrayage par semaine, toujours au même moment, permettront d'accentuer la pression.

« Des règlements universitaires prévoient que pour qu'un cours soit valide, il faut qu'il y ait au moins 12 cours donnés. On va atteindre ce seuil-là dans deux semaines », prévient M. Zubrzycki.

Les 1900 employés de soutien ont déclenché une grève de 48 heures la semaine dernière en respectant des injonctions imposées par le tribunal.

Le syndicat des employés de soutien de l'Université Laval représente 1900 travailleurs, dont des employés d'entretien des bâtiments, techniciens de laboratoire, personnel de bureau et personnel de bibliothèque.

Ces syndiqués sont sans contrat de travail depuis le 1er avril 2016.





