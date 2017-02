Teri Hatcher dévoile son vrai visage en réponse aux critiques

De "Superman" à "Supergirl", les années ont passé. 20 ans après avoir incarné Loïs dans "Les Nouvelles aventures de Superman", Teri Hatcher fait son retour dans la série télévisée "Supergirl" centrée sur la cousine du super-héros. C'est à cette occasion que l'actrice s'était rendue le 13 février dernier à Vancouver (Canada) sur le lieu du tournage.

Tout sourire, la star de 52 ans était apparue méconnaissable à l'aéroport. Le visage tiré, Teri Hatcher a été aperçue avec une marque de rouge à lèvres sur les dents, comme vous pouvez le voir dans ces photos publiées dans la presse people.

Sur son compte Twitter, la star de "Desperate Housewives" a partagé ce lundi 20 février une vidéo des coulisses du tournage. Dans sa loge, Teri Hatcher a filmé toutes les étapes de sa séance de maquillage, de son état au naturel jusqu'au résultat final. Une façon de répondre aux critiques sur son physique.

Elle s'est également affichée avec Melissa Benoist qui incarne Supergirl dans la série américaine.

First day on set with this total ray of sunshine. Thanks to the cast for being "super" cool. Having so much fun. #supergirl pic.twitter.com/wBzVOakQs1

— Teri Hatcher (@HatchingChange) 16 février 2017