Elles passent un message positif sur l'acceptation de soi grâce à Sports Illustrated

Difficile d'imaginer l'édition maillots de bain de Sports Illustrated sans Kate Upton, le mannequin révélé grâce au numéro spécial du magazine. Et si on la retrouve encore en couverture de l'édition 2017, ce numéro aura aussi la particularité de montrer des femmes de toutes origines, de tous les âges et aux physiques très variés. Pour le magazine lui-même, il s'agit du Sports Illustrated comptant le plus de diversité depuis que la parution existe.

Et à cette occasion, plusieurs femmes présentes dans le numéro, certaines mannequins d'un jour, en ont profité pour passer un message sur les réseaux sociaux: la beauté doit être célébrée sous toutes ses formes. C'est pourquoi elles se sont filmées en maillot de bain pour parler de ce numéro très particulier à leurs yeux, mais surtout dire combien il est important que toutes les femmes soient représentées, quelle que soit leur apparence, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article.

Si ce numéro met les sportives à l'honneur, il comprendra aussi des mannequins grande taille comme Hunter McGrady, considérée comme le mannequin grande taille ayant les courbes les plus voluptueuses, ou la longiligne Robyn Lawley.

