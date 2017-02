Il s’agit probablement de l’expérience la plus complète dans l’immersion de l’histoire des sucres d’érable. Animation, balade en carriole, chansons traditionnelles et folkloriques québécoises et repas typique d’une visite à la cabane vous attendent sur ce site de 40 bâtiments d’époque qui représentent les années 1810 à 1930. Une façon d’en apprendre plus sur notre histoire tout en se sucrant le bec! Quand : du 5 mars au 24 avril Coût : entre 23 $ et 37 $ Pour réserver, cliquez ici.

Située dans le pavillon de la plage du Parc Jean Drapeau, cette cabane temporaire est parfaite pour les gros groupes et a tout ce qu’il y a de plus traditionnel, et ce, même à quelques pas du centre-ville de la métropole. Sous forme de soirées dansantes, les organisateurs proposent pour une deuxième année un repas classique, des boissons thématiques et même des activités inspirées des plus belles balades en forêt. Quand : du 5 mars au 3 avril Coût : entre 20 et 30 $ Pour réserver, cliquez ici.

Une cabane à sucre qui offre des options de menu végétarien, sans porc ou végétalien? Oui, c’est maintenant possible. Il suffit de mentionner vos besoins lors de la réservation pour ce lieu rustique et charmeur. Évidemment, l’endroit qui peut accueillir 350 personnes se garde le luxe d’offrir un repas complet qui saura plaire aux dents sucrées. Quand : du 27 février à la fin du temps des sucres Coût : de 11 à 21 $ Pour réserver, cliquez ici.

C’est maintenant une tradition pour le réputé chef. Pour une troisième année, il s’empare de la Scena pendant deux mois pour offrir un menu éclaté à saveur d’érable. Pour cette édition, soupe Won Ton aux grands-pères, egg rolls à la viande fumée et huitres gratinées au sucre d’érable sont entre autres sur le menu qui sort de l’ordinaire. Quand : du 11 mars au 17 avril Coût : 63 $ + taxes et frais de service Pour réserver, cliquez ici.

Pour sa sixième édition, la Cabane panache et bois rond propose un camp de bucheron peu conventionnel sur la Promenade Wellington. Plusieurs artisans et commerçants viendront proposer des bouchées et gâteries à saveur d’érable, en plus de la présence de différents groupes de musique du folklore québécois qui viendront animer cette fête en plein air. Quand : du 18 au 20 mars Coût : Gratuit, sans les achats sur place Pour en savoir plus sur la programmation, cliquez ici.

Impossible de ne pas placer l’établissement vedette du chef Martin Picard dans cette liste. Victime de son succès, alors que même la série télévisée diffusée sur Télé-Québec attire chaque semaine bon nombre de téléspectateurs, l’endroit affiche complet pour l’édition 2016 du temps des sucres. Vous pouvez cependant noter que les formulaires d’inscription pour l’an prochain seront disponibles au début avril. Ne ratez pas votre chance! Pour vous inscrire pour l’an prochain, cliquez ici.